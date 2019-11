A "Uomini e Donne" Juanluis conquista Gemma: dubbi e perplessità sul web

A “Uomini e Donne” è arrivato un ciclone di nome JuanLuis Ciano, la sua entrata in studio ha fatto sobbalzare tutto il pubblico presente. Dall’indiscutibile fascino latino, l’uomo si è dichiarato interessato a Gemma Galgani e questo particolare ha fatto storcere più di un naso.

Gemma, invece, ha dimostrato tutto il suo interesse per il nuovo arrivato, lo ha accolto con aria sognante e sembra già totalmente rapita da Juanluis. Questo suo totale abbandono ha sollevato molte critiche sul web, infatti molti non hanno per niente apprezzato il fatto che poco prima si stesse disperando per Jean Pierre e dopo pochi istanti fosse già trasognante con Juanluis.

Ma il dissenso del pubblico non si ferma solo al comportamento della dama torinese, si estende anche al suo corteggiatore, reo per molti di essere approdato alla corte di Maria De Filippi solo per avere un po’ di visibilità e non certo per interesse verso Gemma.

Uomini e Donne, i commenti del web su Juanluis Ciano

Una storia che sembra ripetersi ciclicamente, dopo lo scandalo provocato da Fabrizio Cilli, il 42enne che alla fine aveva ammesso di aver voluto corteggiare la Galgani solo per scopi economici. Forse proprio la differenza di età – Juanluis ha 57 anni e Gemma 69 – ha sollevato i soliti dubbi tra il pubblico, che tira nuovamente in ballo anche Giorgio Manetti: “Juan Luis più sòla del gabbiano, Gemma felice perché si assicura altri mesi da protagonista ….e via sino a Settembre prossimo quando casualmente si saranno lasciati”, si legge su Twitter nel commento di un utente per niente entusiasta di questa nuova conoscenza e ancora: “Juan Luis sembra troppo perfetto… Cosa c’è sotto? Business?”.

Altri utenti, invece, sperano in nuovi scenari ed eventualità: “Ho un sogno. Novembre 2019 Gemma si fidanza – Dicembre 2019 Gemma lascia il programma – Gennaio 2020 Gemma al GFvip – Marzo 2020 Gemma si lascia e torna a UeD LA PERFEZIONE“.

Non ci resta che attendere e vedere se l’interesse di Juanluis sia vero o darà ragione al pubblico. Al momento sembra troppo presto per poter dare un giusto giudizio e capire davvero come andranno le cose tra di loro.