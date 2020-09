A Uomini e Donne di Maria De Filippi sbarca l’ex di Belen: Simone Bolognesi

Uomini e Donne di Maria De Filippi è appena ricominciato e già tra i nuovi protagonisti si possono riconoscere alcuni volti più o meno noti al pubblico di Canale 5. E’ il caso di Simone Bolognesi, un aitante quarantatreenne di Riccione che è entrato a far parte del parterre del trono over, che comprende dame e cavalieri dai quarant’anni in su.

A Uomini e Donne arriva Simone Bolognesi, il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez

Simone tuttavia è conosciuto non tanto per la sua passata esperienza di corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne (partecipò alla trasmissione quando c’erano sul trono Giulia Montanarini e Teresanna Pugliese, e lui scelse di corteggiare proprio quest’ultima, anche se non fu scelto), quanto per una sua ex molto famosa.

Stiamo parlando di Belen Rodriguez. La storia tra Simone Bolognesi e la show-girl argentina risale a molti anni fa, per la precisione più di dieci. Ai tempi Belen era appena arrivata in Italia ed aveva poco più di vent’anni. Era solo una delle tante belle ragazze straniere in cerca di fortuna nel Bel Paese, dove lavorava come ragazza immagine e saltuariamente come modella.

La storia tra Simone e Belen sembra sia durata un paio d’anni, durante i quali i due sono stati inseparabili, visto che l’argentina in Italia non aveva neanche la sua famiglia. Dopo la rottura con Bolognesi, Belen si fidanzò con il calciatore Marco Borriello e dopo qualche tempo partì per l’Isola dei Famosi, il reality show che le regalò finalmente quella fama a lungo inseguita. Il resto è storia: della televisione ma anche, soprattutto, del gossip.

Simone Bolognesi e Belen Rodriguez non si sentono più da anni; nel frattempo, dopo alcune storie finite male, lui è tornato single, ragion per cui ha deciso di tornare a Uomini e Donne per mettersi in gioco anche nel trono over.