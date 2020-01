A Jennifer Lopez, star di Hollywood, piacerebbe vivere in Italia

Molti grandi artisti, cantanti, attori o sportivi americani, amano vivere in Italia. Prova ne è il Palazzo Donà Sangiantoffetti, di cui sarebbe proprietario Johnny Depp, che ha messo in vendita il suo gioiello a 12 milioni di euro.

Il Palazzo Donà Sangiantoffeti è risalente al XVII secolo, ed è composto da sette camere da letto e nove bagni: il Palazzo è grande 700 metri quadri e si sviluppa su quattro piani. Ampi locali con soffitti affrescati e travi a vista caratterizzano gli interni della residenza che è dotata di ascensore e grandi saloni.

Non solo Johnny Depp: ad amare il Bel Paese sono molti altri artisti, come Brad Pitt che possiede una villa di 18 mila piedi a Valpolicella, zona collinare che precede l’inizio delle Prealpi veronesi. La casa è composta da 15 camere da letto, sette bagni, una palestra, un teatro, due piscine e una vasca idromassaggio. Oppure George Clooney, che ha acquistato per 10 milioni di dollari una splendida villa con 22 camere sul Lago di Como.

A confermare che Jennifer Lopez ambirebbe ad abitare in Italia è stata la rivista Vanity Fair, quando ha pubblicato su Instagram la nuova copertina insieme a Eddie Murphy e Renée Zellweger, all’insegna di un’edizione in cui la Lopez avrebbe rivelato: “Mi piacerebbe vivere in un posto diverso dagli Stati Uniti, in una piccola città in Italia“.

Jennifer Lopez ha detto anche, durante l’intervista alla rivista Vanity Fair, che vuole sperimentare un’altra vita che sia un po’ più semplice e a dimensione umana, in cui si va in bici, si compra del pane, lo si mette nel cestino, poi si va a casa e ci mette sopra della marmellata, per poi mangiare il tutto e iniziare a dipingere, oppure ci si siede su una sedia a dondolo da cui godere la bellissima vista di un ulivo o di una quercia che si può annusare.