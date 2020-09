A cena con la nuova fiamma, Belen Rodriguez incontra l’ex

Dopo essere la stata la regina indiscussa del gossip 2020 per via dei suoi flirt estivi, Belen Rodriguez si appresta a regalare scoop anche ora che è iniziato l’autunno e che sembra finalmente aver ritrovato l’amore. Il fortunato si chiama Antonio Spinalbanese ed è un hair-stylist che vive a Milano, proprio come la show-girl argentina. Belen e Spinalbanese, che lavora da Coppola e che ha conosciuto Belen proprio per via del suo lavoro, hanno cominciato a frequentarsi ad Ibiza.

Incontro di fuoco tra Belen e l’ex Gianmaria Antinolfi: lei era con la sua nuova fiamma, l’hair stylist Antonino Spinalbanese

Quello che sembrava un flirt estivo, però, sta proseguendo anche ora che i due sono tornati in città, ai loro impegni e alla loro vita quotidiana. Lo fa sapere il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini, notoriamente molto vicino alla famiglia Rodriguez e dunque ben informato sulle vicende dell’ormai ex moglie di Stefano De Martino.

Tra Antonino e Belen, insomma, non sembrano pesare affatto gli undici anni di differenza che hanno scandalizzato i benpensanti, al punto che c’è stato chi ha definito l’hair stylist un “toy-boy”. Ma il numero di ‘Chi’ in edicola questa settimana riporta anche un altro succosissimo scoop.

Stando a quanto si legge in un articolo, infatti, la scorsa settimana a Milano ci sarebbe stato un incontro imprevisto e alquanto imbarazzante. Mentre Belen e Spinalbanese erano a cena insieme nel centralissimo ristorante Radetzky, nel locale è entrato l’ex di lei, Gianmaria Antinolfi.

I due si erano conosciuti a luglio, a Capri, in occasione del compleanno di lui. Presentati dal manager di lei Mattia Ferrari, Belen e Gianmaria si sono frequentati per un po’, prima che la conduttrice decidesse di chiudere la storia senza cedere al corteggiamento sempre più pressante dell’uomo. E quest’ultimo sembra non aver preso bene la cosa, visto che, come si legge su ‘Chi’, i due: “si sarebbero scambiati sguardi di fuoco senza parlarsi né salutarsi”.