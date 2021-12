A Ballando con le Stelle scoppia l’attrazione tra Arisa e Vito Coppola, lui ammette: "Quando l’ho baciata…"

Chi ha seguito Ballando con le Stelle, si è reso conto fin da subito che l’affinità tra Arisa (all’anagrafe Rosalba Pippa) e il suo partner Vito Coppola andava oltre un semplice rispetto e affetto tra colleghi. Notoriamente molto riservata, soprattutto quando si tratta di faccende private, la cantante non ha mai né confermato né smentito i gossip che la volevano impegnata in una nascente relazione col ballerino.

Si è limitata a parlare di danza e a fare del suo meglio. Alla fine il suo impegno è stato premiato, visto che è stata la vincitrice di questa edizione del programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ora che però anche questa sfida è alle spelle, e lei ne è uscita al meglio sia come personaggio che come donna, Arisa si è concessa alcune confessioni più intime.

Arisa confessa la grande attrazione che la lega a Vito Coppola, lui ricorda il loro bacio

Lo ha fatto sulle pagine del Corriere della Sera, che l’ha intervistata a quasi una settimana dalla finale di Ballando con le Stelle. Sul noto quotidiano, infatti, Arisa per la prima volta si è sbilanciata sul suo partner Vito Coppola ammettendo: “C’è affetto, grande affinità e sì, grande attrazione”. La cantante ha proseguito affermando che non è questo il momento giusto per parlarne.

“Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco” ha concluso, “perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo”. Il Corriere ha raggiunto anche Vito Coppola, che ha parlato del bacio dato ad Arisa che è stato “bellissimo” e ribadito che si è trattato di un bacio vero, sebbene questo non voglia dire necessariamente che si stanno frequentando o sono fidanzati.

Ma qualcosa c’è: un sentimento fragile, non ben definito, nascente e destinato magari a durare, oppure no; di certo si tratta di un legame sincero, e questo è evidente sia dalle parole di Arisa che da quelle di Vito. “Inspiegabile. Lo sappiamo solo noi” sono state infatti le parole del ballerino.