80 anni di Al Bano, Loredana Lecciso parla della sua esclusione: "Grande amarezza"

Loredana Lecciso, una delle figure più note del panorama televisivo italiano, ha espresso la sua grande amarezza di fronte alle recenti tensioni che sono emerse tra lei e Romina Power. In un’intervista al settimanale Nuovo, Loredana ha rivelato i suoi sentimenti riguardo alle voci secondo cui Romina avrebbe richiesto la sua esclusione da un importante evento organizzato per celebrare l’ottantesimo compleanno dell’ex marito Al Bano.

Loredana Lecciso ha dichiarato di essere rimasta profondamente delusa nel constatare che nemmeno un’occasione così significativa abbia potuto mettere fine alle ostilità tra loro. Ha sottolineato che anche Al Bano è in cerca di serenità e non ha mai nascosto il suo desiderio di pace e armonia. Inizialmente, Loredana aveva accettato l’invito di Al Bano per partecipare all’evento, ma in seguito ha deciso di ritirarsi per amore dei suoi figli.

Ha spiegato che i suoi figli non meritavano di essere turbati dalle polemiche e quindi ha preferito fare un passo indietro. Nonostante tutto, Loredana ha affermato di continuare a seguire il suo cammino e di concentrarsi sulle sue certezze di donna e di madre. Recentemente, la Lecciso ha anche festeggiato il ventiduesimo compleanno di sua figlia Jasmine il 14 giugno.

A proposito di lei, Loredana ha affermato che Jasmine possiede una combinazione di dolcezza e forza, una qualità che sicuramente le sarà di grande aiuto nelle inevitabili difficoltà della vita. Loredana Lecciso ha deciso di lasciare perdere conflitti inutili e meschini, puntando sulle sue certezze personali e sulla protezione del benessere dei suoi figli.

Questo atteggiamento dimostra la sua maturità e il suo impegno a mantenere la serenità nella sua vita, nonostante le difficoltà che possano sorgere. La festa di compleanno di sua figlia Jasmine è stata un momento di gioia e celebrazione, evidenziando la dolcezza e la forza di questa giovane donna, che sarà sicuramente un sostegno prezioso per affrontare le sfide future.