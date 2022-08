58 anni e un fisico mozzafiato: la super vip in bikini dà spettacolo a Ischia: le foto

Ascolta questo articolo

Ormai per tutti è arrivato il momento delle agognate ferie estive. Agosto è infatti quel mese in cui la maggior parte degli italiani decide di staccare la spian e concedersi qualche momento di relax in riva al mare, ma anche in montagna o al lago. Insomma, agosto è l’agognato mese delle ferie, che arrivano comunque o entro la metà del mese oppure all’inizio. Il mese che stiamo trascorrendo è anche quello che ci traghetta verso la fine della bella stagione.

Come stiamo vedendo in questi giorni l’alta pressione ha abbandonato momentaneamente il nostro Paese facendo entrare aria più fresca, che sicuramente non dispiace dopo settimane continue di afa. Ma c’è chi ancora continua a rendere “bollente” l’estate, in particolare con il proprio abbigliamento. In particolare una nota vip ha fatto molto parlare di sè in queste ore.

Bikini mozzafiato

Secondo quanto riferisce la stampa e diversi giornali di gossip, Courtney Love quest’anno ha optato per delle vacanze tutte italiane. La super vip in questi giorni è stata avvistata sulla bellissima isola di Ischia, dove ha deciso di concedersi un momento di relax dopo le fatiche lavorative. Lei si è mostrara sempre bellissima.

Courtney ha 58 anni, ma come si vede dalle foto pubblicate essa mantiene un fisico mozzafiato. Oltre a ciò la Love ha fatto girare la testa ai fan indossando un bikini davvero molto particolare e colorato che dà risalto a tutto il suo corpo. I fan si sono scatenati quando hanno visto la foto in questione.

“Vivere bene è la migliore vendetta”– così ha scritto la rocker a corredo della foto, taggando i REM, che hanno pubblicato una canzone con questo titolo nel 2008. Per la sua vacanza italiana Courtney ha scelto un noto resort a 5 stelle extra lusso situato a Lacco Armeno. Sono molti i vip internazionali che scelgono il nostro Paese per le loro vacanze.