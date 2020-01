30 anni per Costanza Caracciolo, ma il compleanno non si festeggia

Il 17 gennaio 2020 Costanza Caracciolo, showgirl ed ex velina, moglie di Christian Vieri, ha spento le sue trenta candeline. La bella siciliana ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram una foto che la ritrae bambina, approfittando dell’importante traguardo per fare i bilanci della propria vita.

Costanza è diventata mamma di Stella, il 18 Novembre 2018; circa un anno dopo ha annunciato ai suoi fan, con una intervista di Silvia Toffanin a Verissimo, di essere in attesa del secondo figlio: “Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!” Continuando la chiacchierata, l’ex velina, ha raccontato del marito in veste di genitore, definendolo un padre meraviglioso; inoltre, è convinta che, con la prossima nascita, Vieri impazzirà completamente.

A trent’anni, quindi, la Caracciolo di considera realizzata non solo come donna, ma anche come mamma e come moglie. Pochi giorni fa, proprio in occasione del suo compleanno, ha pubblicato una fotografia in bianco e nero risalente a quando era ancora solo una bambina: “E con lo stesso sorriso di questa bambina qui, che forse qualcuno nel mio percorso ha cercato di spegnere… accolgo i miei 30 anni!”.

A conclusione dello scatto, che ha raggiunto migliaia di like in pochi minuti dalla sua pubblicazione, Costanza afferma di essere esattamente al punto che sognava un paio di decenni fa, spiegando perchè ha deciso di non festeggiare l’importante traguardo: “Sono molto grata, per questo ho deciso di non festeggiare, perché in fondo, io, festeggio già ogni giorno!!!” Infine ringrazia tutti coloro che le hanno dedicato qualche parola per gli auguri e, soprattutto, la sua famiglia che, come lei stessa dice: “Stiamo allargando sempre di più!”.

Ulteriori messaggi di auguri non si sono fatti attendere sotto al post: dai numerosi fan che la seguono dai tempi di Striscia La Notizia, agli amici famosi come l’ex gieffina Melita Toniolo e l’ex velina Elena Barolo. Insomma, anche senza feste faraoniche, Costanza sa come godersi appieno il suo giorno: circondata dall’affetto della sua famiglia e di chi le vuole bene.