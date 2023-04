21 anni fa moriva Alex Baroni: il ricordo di Giorgia

Sono passati 21 anni dal tragico 13 aprile 2002, nel quale Alex Baroni perse la vita in un incidente stradale a soli 35 anni, ma il suo ricordo vive ancora nei cuori dei suoi fan. A mantenere viva la presenza del cantante di “Cambiare” anche la sua ex compagna e collega Giorgia, che sui social media ha voluto ricordare Baroni nell’anniversario della sua scomparsa.

“Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno“, ha scritto la cantante in un Tweet pubblicato giovedì mattina. “Il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano“, ha continuato Giorgia nel suo post. Alex e Giorgia si frequentarono dal 1997 al 2001, con la rottura che avvenne proprio pochi mesi prima del tragico incidente.

Nelle storie di Instagram Giorgia ha invece pubblicato un breve file audio di Baroni che canta una cover di “All My Life” dei Beatles, accompagnato da uno sfondo celeste. Nel corso degli anni, la cantante 52enne ha dedicato molti brani alla memoria dell’ex, a cominciare da “Gocce di Memoria“, continuando con brani come “Per Sempre” e “Marzo“, il cui titolo è il mese nel quale avvenne l’incidente che portò alla tragica scomparsa del cantante.

L’autore di “Cambiare” fu coinvolto in un grave incidente nel pomeriggio del 19 marzo del 2002, quando fu travolto da una macchina che stava facendo inversione in un luogo in cui non era permesso. Baroni fu sbalzato dalla sua moto ed investito da una seconda macchina, che sopraggiungeva ad alta velocità. Ricoverato in coma presso l’ospedale Santo Spirito, morì dopo 25 giorni di agonia.

Per l’incidente, a giugno del 2007 fu assolto l’autista coinvolto nell’incidente mortale, in quanto il giudice Ludovica Cirolli stabilì che la manovra dell’automobilista era lecita, e che Alex aveva la responsabilità di quanto accaduto, in quanto procedeva a velocità elevata e senza aver allacciato il casco.