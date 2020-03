2 anni fa ci lasciava Davide Astori, il messaggio d’amore di Francesca Fioretti

2 anni fa in una camera d’albergo in un hotel a Udine, il calciatore e capitano della Fiorentina, Davide Astori, venne trovato improvvisamente senza vita. La sua presenza in quell’hotel era dettata dal fatto che quella domenica, la sua Fiorentina si apprestava a disputare la sfida di Serie A contro l’Udinese, ma il cuore di Davide cessò di battere, a causa di un arresto cardiaco, nella notte tra il 3 e 4 marzo 2018 senza che nessuno si accorgesse di nulla.

La morte di Astori mobilitò non solo il mondo del calcio tutto, ma anche l’Italia intera. Il giovane aveva solo 31 anni e una compagna Francesca Fioretti, ex concorrente del “Grande Fratello” e attualmente attrice, e una figlia Vittoria che oggi ha 4 anni. La storia tra Davide e Francesca sbocciò ad una festa e da quel momento non si lasciarono più, il fuoco pian piano si alimentò e divenne pura passione e proprio da quella passione nacque Vittoria.

A circa 2 anni di distanza da quel tragico 4 marzo 2018, Francesca è tornata sui social ed ha postato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale. Lo scatto, in bianco e nero, la ritrae sulla spiaggia con in braccio la sua bambina mentre insieme guardano il mare. Nessun accenno specifico a Davide, ma la frase che ha seguito lo scatto è stata molto intensa e soprattutto lascia libera interpretazione.

Visualizza questo post su Instagram Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo , per sempre 🖤. Un post condiviso da Francesca Fioretti (@francesca_fioretti) in data: 2 Mar 2020 alle ore 1:06 PST

Poche parole quelle espresse da Francesca, da cui traspare l’immenso dolore di una donna che improvvisamente ha perso il proprio uomo, ma che riparte da sua figlia, la sua unica certezza, il suo unico porto sicuro, la sua unica ancora di salvezza. Le parole di Francesca toccano al cuore: “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre“.

D’altronde Francesca è negli occhi di Vittoria che rivede ogni giorno il suo Davide, nel frutto di quell’amore che tanto l’ha resa felice, ma che una mattina di marzo come tante l’ha improvvisamente gettata nel baratro. C’è tanta poesia nelle sue poche parole e nel suo scatto, tante cose non dette, tanta interpretazione e soprattutto tanto sentimento e forse chissà, questo è un modo per farle sentire ancor più vicino il suo Davide.