Una donna intorno ai 30 anni siede con i suoi due bambini, in riva ad una spiaggia, accanto ad un gruppo di adolescenti, tutti sui 16 anni, che chiacchierano, godendosi spensierati una fantastica giornata di sole.

Ma la donna non riesce a smettere di pensare, decidendo di scrivere un messaggio molto forte, dedicato ad una ragazza 16enne che ha visto togliersi la maglietta in spiaggia.

Il messaggio della donna

Nel messaggio la 30enne dichiara di essere molto divertita per la vicinanza alla giovane e ai suoi amici, che le piacciono le loro chiacchiere “trascendentali” così come la musica che invade l’aria circostante. E così affiorano i ricordi: quelli in cui si è trovata ad essere, da ragazza spensierata, a donna e madre.

Ma il messaggio racchiude un significato ancora più profondo. La donna, infatti, ha notato che la 16enne è stata l’ultima a togliersi i vestiti, nascondendosi, con discrezione, dietro ai suoi amici per sfilarsi la maglietta mentre nessuno la guardava. E osservandola, si è rivista in lei, quando era ragazzina. L’ha osservata seduta sul telo, in una posizione che riuscisse a nascondere la pancia con le braccia, ha notato che abbassava la testa in modo che i capelli coprissero le orecchie.

Ha notato anche che la 16enne è andata verso il mare, deglutendo nervosamente mentre era esposta allo sguardo di amici e che ha usato le sue braccia per coprire smagliature e cellulite. Mentre la donna osservava tutto questo, la ragazza aveva gli occhi rivolti verso il basso, cercando un posto per nascondersi anche da stessa. Un messaggio carico di ricordi, in cui la madre dei due bimbi vorrebbe dire tante cose alla “ragazza dal costume verde” perchè è stata seduta sull’asciugamano prima di lei, manifestando apertamente il desiderio di tornare indietro, scegliendo di divertirsi, anzichè preoccuparsi, oltre a scegliere di non vantarsi.

La donna vorrebbe dirle di non disprezzarsi perchè un giorno arriverà un uomo che la amerà incondizionatamente, accettando ogni curva, fossetta, neo o ruga del suo corpo e chi non lo farà, non meriterà il suo amore. Il post è stato condiviso e ha ricevuto like oltre 150 mila volte su Facebook.