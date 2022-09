Xperia Stream: ufficiale il controller da gaming per streaming e dissipazione termica

Ascolta questo articolo

Negli scorsi giorni, si era vociferato del fatto che Sony avrebbe tenuto un evento nel corso del quale avrebbe comunicato una novità a tema gaming: l’evento “Born to Game” c’è stato e può essere rivisto su youtube.com/watch?v=H0sR6yFfuKU, ma, come i più pessimisti si aspettavano, non ha visto protagonista alcun gaming phone in stile PlayStation, ma solo un comunque valido accessorio per il cameraphone Sony Xperia 1 IV messo in campo lo scorso Maggio.

L’accessorio, noto come Xperia Stream, destinato a essere testabile con mano già al prossimo Tokyo Game Show, è un controller che assicura all’utente una miglior presa rispetto alla mera scocca dello smartphone cui è destinato: si aggancia sul retro e viene connesso all’Xperia 1 IV via porta microUSB Type-C. Come alcuni altri prodotti similari, anche il nuovo arrivato mette a disposizione una dissipazione aggiuntiva rispetto a quella del telefono, grazie all’innesto di una ventola: quest’ultima può autoregolarsi in base all’intensità del gioco o alle temperature percepite e può essere regolata, come velocità di rotazione, passando per l’utility Game Enhancer.

Nato col fine di “massimizzare le performance nel gaming di Sony Xperia 1 IV“, il nuovo controller Xperia Stream, progettato col contributo di esperti di e-sport e di creativi digitali, mette anche a disposizione, debitamente collocate nella parte inferiore dell’accessorio, diverse porte.

In questa fattispecie, si ravvisa la presenta di una microUSB Type-C, tal che si possa giocare nel mentre si carica il telefono (la cui porta Type-C è saldamente occupata da tale controller), un mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari, una RJ45 per l’Ethernet, utile a minimizzare latenza e ping in casistiche e contesti tipici da e-sport, e una HDMI di dimensioni standard, per il collegamento a una TV o a una scheda di acquisizione (magari qualora si volesse inviare in streaming le proprie partite), che – però – supporta flussi video sì a 120 Hz ma solo in risoluzione 1080p.

Secondo quanto riferito, sarà possibile acquistare da solo il controller Xperia Stream al prezzo di 23.100 yen, pari a circa 160 euro, od optare per il kit Xperia 1 IV Gaming Edition che propone il siffatto accessorio assieme a una versione da 16+512 GB dello smartphone Xperia 1 IV al prezzo di 175.000 yen, pari a circa 1.209 euro.