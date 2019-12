Xbox Serie X: rumors su dimensioni, specifiche e prezzi della consolle next-gen

Alla recente edizione dei “The Game Awards”, Microsoft ha fornito diverse anticipazioni sulla consolle di nuova generazione ormai nota come Xbox Series X, destinata ad arrivare in commercio tra il Novembre e il Dicembre del 2020, che – lungi dall’appagare la community dei gamers – ne hanno stuzzicato ipotesi ed ulteriori approfondimenti in merito.

Secondo quanto emerso, Xbox Series X, a livello dimensionale, paragonata tramite dei grafici ad alcune consolle oggi in commercio (PS4, PS4 Slim, PS4 Pro, Xbox, Xbox One X), risulterebbe come tre GameCube incolonnate l’una sull’altra: ciò, grazie all’accostamento col nuovo controller mostrato da Microsoft, avrebbe portato ad ipotizzare dimensioni pari a 157 x 157 x 312 mm.

Di Xbox Series X si è detto che permetterà il gaming in 4k@60fps con facoltà di toccare i 120fps. A consentire tali performance, ma anche a supportare la piattaforma di Microsoft dedicata all’intelligenza artificiale (MS AI), dovrebbe essere un hardware di tutto rispetto che la redazione di Windows Central, in base ad alcuni leak ricevuti, ha ipotizzato come fondato, per garantire 12 Teraflops di potenza, su un processore octacore (3.6 GHz) customizzato sulla base di un attuale AMD Zen 2, mentre la scheda grafica sarebbe una versione – sempre personalizzata – di una AMD Navi con architettura RDNA, abilitata al DirectX Raytracing.

In termini di memorie, la nuova consolle Xbox Series X di Microsoft dovrebbe puntare su RAM (GDDR6) da 16 GB (di cui 3 per il sistema operativo e 13 a disposizione dei videogame) e su uno spazio d’archiviazione (pari a 1 TB) ultraveloce (2 GB per secondo) di tipo SSD con interfaccia NVMe. Il lettore ottico, necessario ad acquisire i giochi attuali e far girare quelli passati, dovrebbe essere un 4K Blu-Ray, mentre le uscite video sarebbero a 8 e 4K @120Hz.

Assieme alla Xbox Series X, e al già presentato (a Xbox X019) servizio Project xCloud per giocare via streaming (ad oggi testato in Corea del Sud, UK, e USA), dovrebbe arrivare sul mercato una “sorella minore” depotenziata della consolle di nuova generazione, posta – come capacità di elaborazione, con i suoi 4 Teraflops di potenza stimata – sotto la One X ma sopra la One S. Anche sui prezzi, infine, non sono mancate delle stime, condotte dalla rivista di settore IGN sulla base delle menzionate specifiche hardware, che hanno portato a posizionare la Xbox Series X su un listino di 600 dollari, in Europa Occidentale convertiti direttamente in 600 euro.