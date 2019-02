Videogiochi: quali saranno le migliori uscite del 2019

Tra i giochi più attesi del 2019, oltre alle uscite annuali come NBA e Fifa, ci saranno anche molti altri titoli, principalmente sequel dei videogiochi usciti in precedenza. Ecco, or dunque, un breve recap di quanto gli appassionati potranno aspettarsi.

Uno dei giochi più attesi del 2019 è Tom Clancy’s The Divion 2, il quale è stato sviluppato da Massive Entertainment e pubblicato da Ubisoft: esso è il sequel del primo capitolo ambientato a New York ma, a differenza di quest’ ultimo, sarà ambientato a Washington D.C. Il gioco è uno sparatutto in terza persona dove i giocatori (massimo 8) coopereranno al fine di completare delle missioni. L’uscita è prevista per il 15 Marzo, per tutte le piattaforme.

Altra uscita del 2019 attesa da tempo è la seconda parte di The Last Of Us, videogioco horror con un’ambientazione post apocalittica. Quest’ultimo è stato sviluppato dalla casa di produzione Naughty Dog ed è un’esclusiva PS4; esso è disponibile sia in singolo che in multiplayer, e classificato PEGI 18, date le scene molto violente. La data di rilascio è ancora da definire, ma sicuramente non sarà disponibile prima del Maggio 2019.

Mortal Kombat 11 è l’undicesimo capitolo della saga sviluppata da NheterRealm Studios. Il gioco è un picchiaduro prevalentemente giocabile in singolo, tramite degli incontri in cui 2 giocatori scelgono altrettanti personaggi che combatto fra loro. Il gioco uscirà il 23 Aprile in tutto il mondo, per tutte le piattaforme: il gioco è classificato PEGI 18 per la violenza degli incontri.

Un altro gioco in arrivo nel 2019 è Narcos Rise of the Cartels, ispirato alla serie originale Netflix “Narcos”, grande notizia per i milioni di fan della stessa. Il gioco riprende perfettamente la prima stagione della serie tv con ambientazioni molto simili. Nel gioco è possibile prendere le parti della DEA o del cartello di Medellin, il tutto impreziosito dalla possibilità di una visuale tridimensionale. Il videogioco, prodotto da Kuju, si preannuncia uno dei giochi più belli per la trama, mentre la data di uscita – su tutte le piattaforme – è prevista nell’ultimo trimestre dell’anno corrente.