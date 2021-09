Ufficiali i fantasport Facebook Fantasy Games: ecco cosa sono e come funzionano

Dopo l’annunciato ritrasferimento di alcune funzionalità comunicative da Messenger all’app del social, Facebook non si è certo fermata qui in fatto di novità roboanti e, a tal proposito, ha anzi rilanciato tornando subito sugli scudi attraverso il roll-out, per ora solo in Canada e USA, di una nuova funzione per il suo client mobile (Android / iOS) di blu vestito.

Secondo quanto emerso, la nuova funzione in timido rilascio risponde al nome di Facebook Fantasy Games e risulta essere una sorta di omaggio ai fantasport che, nel caso specifico, saranno supportati gratuitamente in un modo molto semplice. All’interno della funzione in questione, saranno presenti diversi mini-giochi, non solo basati sul calcio, come dimostrato da Pick & Play Sports ove è possibile indovinare quale evento potrebbe verificarsi, azzardare quanti punti potrebbe totalizzare il giocatore d’un match, ipotizzare il risultato stesso, finale, della partita col beneficio che, facendo “filotto” quanto a risultati azzeccati, si possono maturare dei bonus, o moltiplicare i punti ottenuti con i pronostici.

In seguito, lo spunto iniziale dei Facebook Fantasy Games si declinerà anche in più varianti, come nel caso de “La Liga Winning Streak” che permetterà al giocatore di indovinare diversi risultati di fila, in quella che andrà a configurarsi come una sorta di schedina virtuale: non mancherà anche l’applicazione dell’idea ai famosi Survivor show (es. la nostrana Isola dei Famosi), con gli utenti che potranno costruire un team da sostenere, o / e tentare di indovinare chi resta o chi esce dei partecipanti.

Il funzionamento dei Facebook Fantasy Games contempla anche una parte di competizione online, sostanziata nella facoltà di crearsi delle gilde virtuali a cui invitare (privatamente o pubblicamente) chi si desidera, la cui infrastruttura trae spunto dai già noti gruppi a cui sono state aggiunte funzioni ad hoc, come i pulsanti per vedere la leaderboard (classifica) e i vari punteggi, o quello per fare la propria “scommessa”.

Al momento attuale, in merito alla novità nota come Facebook Fantasy Games, certo tesa a incrementare il tempo trascorso all’interno dell’app, non è chiaro quando arriverà anche nel Bel Paese e, in tal caso, come si sarà declinata nel frattempo.