Ufficiale: la consolle next gen PlayStation 5 arriverà a Natale 2020, con tante novità

Nel corso di una lunga intervista concessa a Wired, la nipponica Sony ha fatto importanti rivelazioni a proposito della consolle di prossima generazione PlayStation 5, o PS5, tra cui la data di arrivo in commercio, senza lesinare dettagli anche relativi alle specifiche tecniche.

Secondo il capo progetto dedito allo sviluppo della nuova piattaforma videoludica, Mark Cerny, la nuova PS5 (come confermato anche sul blog ufficiale americano della compagnia) porterà il coinvolgimento a nuove vette: nel puntare a quest’ambizioso traguardo, si partirà con nuovi joypad che sostituiranno il sistema di vibrazione attuale, in auge sin dagli esordi della consolle, con un meccanismo aptico che permetterà di rispecchiare al meglio quel che accade nel videogame, distinguendo la rude scivolata di un difensore da un frontale tra due auto.

Sempre sui nuovi controller della PlayStation 5 i pulsanti dorsali o trigger, R2 ed L2, saranno adattivi e permetteranno ai programmatori di settare differenti livelli di resistenza: in tal modo, si potrà dosare meglio la potenza nell’eseguire una data azione (es. scoccare una freccia).

Contrariamente ad oggi, in cui tale opzione è riservata ai soli computer, la nuova PlayStation 5 supporterà il ray-tracing, grazie al contributo della scheda grafica, o GPU, accreditata anche del supporto alla risoluzione 8K dei monitor, o di riprodurre contenuti in 4K a 120 Hz di refresh rate.

Un altro cambiamento riguardante i giochi consisterà nel fatto che non saranno più concepiti monoliticamente come blocchi unici di dati, ma organizzati modularmente, in modo che l’utente possa scegliere, dopo averli acquistati, digitalmente o fisicamente (es. sui nuovi Blue Ray da 100 GB), quale parte (es. la sezione single player o quella multiplayer, magari distinguendo tra quella competitiva e quella cooperativa), downloadare e installare in locale, sull’SSD di sistema.

Già noti dettagli come la retrocompatibilità della consolle PS5, che le permetterà di eseguire i giochi della PS4, destinata a non essere abbandonata (vista l’uscita di titoli quali Ghost of Tsushima, Last of US part 2, e Death Stranding), ed il design, stante il prototipo già in mano ad alcuni sviluppatori (es. Bluepoint Games), a mancare era il particolare della commercializzazione della stessa.

A svelarlo ci ha pensato il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, secondo il quale la PlayStation 5 arriverà in commercio, sugli scaffali, durante le vacanze del 2020, intendendo con esse il periodo natalizio che precederà la fine del 2020.