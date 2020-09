Titoli a valanga all’evento della PlayStation 5

L’evento della Sony dedicato all’uscita della PlayStation 5 si è svolto il 16 settembre 2020. Durante l’evento è stato annunciato il rilascio della console sul mercato dal 19 novembre 2020, e che il prezzo andrà a variare tra i 399 euro per la versione digitale e i 499 euro per la versione con lettore Blu Ray 4k, dedicata alle versioni fisiche dei giochi. Resta di fatto che molti appassionati non sono rimasti impressionati tanto da queste ultime informazioni, bensì per l’eventuale annuncio dei nuovi giochi in uscita.

Tra i vari titoli annunciati possiamo trovare il rinomato Final Fantasy XVI che uscirà come esclusiva PlayStation 5 ma non solo, visto che sarà garantita anche la versione per PC.

Per gli appassionati di Harry Potter è stata annunciata l’uscita di Hogwarts Legacy. Nonostante il gioco sia ambientato nel magico mondo di Harry Potter, esso sarà ambientato nel 1800. Durante la nostra esperienza di gioco diventeremo dei veri e propri maghi in grado di creare pozioni e di lanciare incantesimi, ma non solo: sarà infatti possibile combattere contro bestie magiche e sbloccare diverse abilità. Il gioco debutterà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e su Pc nel 2021.

La Insomniac Games ci presenta il nuovo videogioco a tema Spider Man, ovvero Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, attraverso un vero e proprio gameplay sul gioco. Durante la presentazione abbiamo constatato la magnificenza del livello grafico del gioco e le sue meccaniche di gameplay caratterizzate da scontri e salvataggi di persone. L’uscita è prevista per la fine dell’anno.

Annunciata l’uscita di God of War 2, titolo aspettato da molti. Il trailer dell’annuncio non ha rivelato molto se non la data d’uscita, prefissata per il 2021, e la software house che si occupa del suo sviluppo, ovvero Santa Monica Studio.

Anche Call of Duty: Black Ops Cold War è stato annunciato tramite video di gameplay, dedicato esclusivamente alla campagna in singolo. Tramite questo annuncia abbiamo potuto constatare le nuove meccaniche di gioco implementate. Inoltre, tra il 18 e il 20 settembre 2020, è stata annunciata l’apertura di un’Alpha dedicata alla modalità multigiocatore, solo su PlayStation 4.

Chiunque senta la parola Resident Evil pensa all’apocalisse e all’invasione zombie. Ebbene non sempre sia così. Con l’annuncio di Resident Evil Village, l’ottavo capitolo della serie, abbiamo potuto constatare che i protagonisti non saranno le orde di zombie pronte ad attaccarci. Il nuovo capitolo si focalizzerà sulla pura paura, sull’ansia dell’ignoto e sui suoni inquietanti, il tutto ambientato in un paesaggio innevato. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 5, ma anche su Xbox Series X e PC.

Il platforming non poteva mancare. Oddworld: Soulstorm è stato annunciato in esclusiva per PlayStation 5 e PlayStation 4. Il titolo si focalizza sulla storia di Abe, un semplice schiavo che dovrà diventare un leader rivoluzionario e cambiare le sorti della situazione. Il titolo sarà uno dei primi che sfrutterà le caratteristiche del DualSense, ovvero i grilletti adattivi. Esclusiva del titolo per PlayStation 5 sarà anche il supporto dell’audio 3D.

Annunciata l’uscita di Demon Souls, il remake ricreato totalmente da 0 che non solo presenta gli aspetti originali del gioco, ma anche delle innovazioni progettate solo per PlayStation 5. L’annuncio è avvenuto tramite un video gameplay dove abbiamo potuto constatare i miglioramenti grafici e visivi del titolo.

Approderà su PlayStation 5 anche Devil May Cry 5 con la special edition. Oltre all’audio 3D, il gioco sfrutterà la potenza dell’architettura del ray tracing, garantendo una migliore esperienza di gioco-visiva tramite la riproduzione di riflessi, ombre e aspetti di illuminazione più realistici. Sarà possibile avere un’esperienza di gameplay in 4K a 30 fps o 1080 a 60 fps.