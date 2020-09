PlayStation 5, il prezzo di entrambe le versioni e la data di uscita in Europa

Finalmente, nella giornata del 16 settembre, Sony ha deciso di presentare al mondo la sua nuova creatura: PlayStation 5. Fino a questo momento si sapeva solamente il suo design e il fatto che sarebbe stata divisa in PlayStation 5 e l’All Digital che è l’edizione completamente digitale senza il Blu-ray Disc.

Partendo dalle date, la console uscirà il 12 novembre nei seguenti paesi: Stati Uniti D’America, Giappone, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud, mentre gli utenti di tutti gli altri paesi, compreso ovviamente l’Italia, dovranno aspettare il 19 novembre 2020.

Il prezzo e le prime novità

Per quanto riguarda i prezzi della Playstation 5 vengono confermati i rumors degli ultimi giorni: la versione All Digital, quindi quella senza il lettore Blu-ray Disc e che funzionerà solamente con i contenuti digitali, costerà 399€ mentre la versione con la possibilità di avere il lettore costerà 499€. Entrambe le console saranno in vendita sia nelle maggiori catene di videogiochi, come GameStop e MediaWorld, che negli store online.

Nel corso del PS5 Showcase viene presentato anche il “PlayStation Plus Collection“, una versione rinnovata del noto servizio premium. Si tratta di una risposta della Sony al noto “Xbox Game Pass“, anche se al momento quello di PS contiene molti meno titoli e sarà disponibile fin dal D1 per tutti i possessori di una PS5 e di un abbonamento a pagamento.

I giochi presenti in questa collezione sono: Uncharted 4, God of War, The Last of Us Remastered, The Last Guardian, Persona 5, Resident Evil 7, Bloodborne, Fallout 4, Mortal Kombat 11, Battlefield 1, Days Gone, Detroit Become Human, Monster Hunter World.

I nuovi titoli per PS5

La Square Enix ha presentato il nuovo capitolo di “Final Fantasy XVI“, che sarà una esclusiva di PlayStation 5 anche se non è stata ancora svelata la data di uscita. Mentre, anche se non è una novità, viene confermato il nuovo capitolo di “Spider-Man: Miles Morales” per la fine del 2020.

Verso il finale è stato presentato il nuovo capitolo di “God of War 2: Ragnarok“, per il quale purtroppo bisogna aspettare il 2021. Al lancio uno dei giochi disponibili per la PlayStation 5 è “Demon’s Souls“, ma ci dovrebbero essere anche dei giochi sportivi e altri titoli che verranno presentati nei prossimi giorni.