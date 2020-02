The Sims 5 potrebbe avere una modalità online

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - The Sims è uno dei giochi che va giocato in modalità single player. Non vedo come si possa trovare un compromesso per giocare in online. Già in single-player quest'anno ci sono numerosi problemi e, quindi, penserei a correggere quelli. E, poi, capisco che vogliano vendere di più, ma ridurrei drasticamente le espansioni, regalando un gioco base più completo.