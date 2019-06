The Sims 4: in uscita l’espansione "Vita sull’isola"

Nella giornata dell’8 giugno si è tenuto l’EA Play E3, in cui l’Electronic Arts ha presentato alcuni giochi. In questa circostanza, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere, oltre a Fifa 20, la nuova espansione di The Sims 4, intitolata “Vita sull’isola”. Sarà disponibile su Windows e macOS dal prossimo 21 giugno 2019.

Questa non è la prima espansione in The Sims 4, poiché negli anni sono usciti anche “Al Lavoro!”, “Usciamo Insieme!”, “Vita in Città”, “Cani & Gatti”, “Stagioni”, e “Nuove Stelle”. Con “Vita sull’isola” Electronic Arts ha anche annunciato una collaborazione con l’azienda di moda italiana “Moschino“, che consentirà agli appassionati del gioco di avere dei contenuti a tema, tra cui la “Capsule Collection” della linea “Moschino X“.

La trama della nuova espansione di The Sims 4

Sul comunicato ufficiale, che è possibile leggere dal sito di Electronic Arts, viene spiegato un po’ della trama di “Vita sull’isola”: “Sfuggi alla monotonia e goditi la spensieratezza tra le spiagge di The Sims 4 Vita sull’Isola. Esplora uno scenario battuto dal vento e immerso nella luce del sole, nella sabbia e in un divertimento senza fine che i tuoi Sims trasformeranno nel loro paradiso. Che decidano di contribuire alla salvaguardia della natura o di allontanarsi da tutto, i tuoi Sims possono fare il grande passo e abbracciare una nuova cultura. Partecipa agli eventi tradizionali, indossa gli abiti locali o sorseggia un po’ di kava. Tutto questo fa parte della vita sull’isola di Sulani“.

Con questa espansione, il videogiocatore ha l’opportunità di diventare anche un’ambientalista, ripulendo le spiagge e prendendosi cura della natura più selvaggia e incontaminata. Si aggiunge anche il lavoro da bagnino, con il nostro Sim che può passare la sua vita ad aiutare gli altri personaggi. Per i più, c’è l’opportunità di non lavorare, in cui possiamo fare solamente dei lavoretti o pescare il proprio cibo.

Sempre dal sito EA, si può leggere che possiamo vestire i Sim in “versione tropicale”, ispirati al sole, alla sabbia e alle onde. Abbiamo anche l’opportunità di arredare una oasi con articoli della casa e svagarci al bar tiki. Durante l’E3, poi, è stato annunciato anche l’uscita di “The Sims 4 Realm Magic“. Tuttavia, al momento non conosciamo ulteriori dettagli su questa espansione, oltre al fatto che si ritorni a parlare di magia.