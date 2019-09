The Last of Us: Part II uscirà in cinque versioni diverse: ecco quali sono

Durante gli “State of Play” di Playstation svolti nella giornata del 23 settembre è stato presentato il nuovo trailer di The Last of Us: Part II, videogioco horror di sopravvivenza sviluppato dalla casa sviluppatrice Naughty Dog. L’uscita del titolo, come documentato ieri, è prevista per il 21 febbraio 2010.

Fino a questo momento, sono state annunciate ben cinque versioni del nuovo capolavoro firmato Naughty Dog, che quindi vuole accontentare anche i palati più esigenti: Collector’s Edition, Ellie Edition, Special Edition, Digital Deluxe Edition, e la standard composta solamente dal gioco e da qualche bonus legato al preordine.

Tutti i dettagli delle versioni di The Last of Us Part II

Andando nel dettaglio delle versioni, la “Collector’s Edition” è composta dal gioco base, una custodia steelbook, statua di Ellie alta 30 centimetri, una litografia, cinque adesivi, artbook digitale di 48 pagine, la soundtrack originale del compositore argentino e due volte vincitore del premio Oscar Gustavo Santaolalla, un tema dinamico, sei avatar sul PSN; sei spille e un braccialetto di Ellie a grandezza naturale.

La Ellie Edition, che non dovrebbe uscire in Europa, comprende tutti gli oggetti o regali precedenti citati più lo zaino di Ellie, un vinile da 7″ con la soundtrack e una toppa ricamata. Invece nella Special Edition ritroviamo una custodia steelbook, Artbook di 48 pagine della Dark Horse Comics, e tutti i contenuti digitali della Ellie Edition e Collector’s Edition, come i sei avatar e il tema dinamico.

Infine la Digital Deluxe Edition è composta da tutti i contenuti digitali citati sopra più la copia digitale della standard edition. Prenotando il gioco riceveremo l’avatar con il tatuaggio di Ellie, oltre ad alcuni bonus in-game come l’Ammo Capacity Upgrade per sbloccare immediatamente un potenziamento della capacità di munizioni per la pistola, e Crafting Training Manual che ci consente ad avere nuove ricette e aggiornamenti per l’artigianato.