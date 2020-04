"The Last of Us: Part II" rinviato a data da destinarsi

L’attesissimo The Last of Us: Part II, il videogioco horror di sopravvivenza in stile avventura dinamica sviluppato da Naughty Dog, non uscirà più nella giornata del 29 maggio. Il primo ad annunciarlo è l’account ufficiale della PlayStation con un tweet: “SIE ha preso la difficile decisione di ritardare il lancio di The Last of Us Part II e Marvel’s Iron Man VR fino a nuovo avviso. Logisticamente, la crisi globale ci impedisce di fornire l’esperienza di lancio che i nostri giocatori meritano”.

Una decisione causata quindi dal Coronavirus che, secondo quando detto da Sony, avrebbe frenato non poco le vendite del secondo capitolo di “The Last of Us: Part II“. Non si tratta comunque del primo rinvio, poiché la prima data svelata da Naughty Dog per l’uscita del gioco era per il 21 febbraio 2020, ma in quella circostanza il gioco venne rimandato per motivi totalmente diversi.

Il comunicato da parte di Naughty Dog

Come ammesso dalla stessa azienda con sede a Santa Monica, il nuovo titolo è praticamente completo, poiché mancherebbero pochi dettagli prima di metterlo in vendita. Tuttavia, per fissare la data di uscita, bisognerà attendere i primi miglioramenti sul Covid-19, che ha colpito tutto il mondo.

Nel tweet di Naughty Dog possiamo leggere che: “Come probabilmente avete appena visto, l’uscita di The last of Us Part II è stata rinviata. Siamo sicuri che questa notizia vi delude tanto quanto lo è per noi. Volevamo metterci in contatto con tutti voi nella nostra community per darvi qualche informazione in più. La buona notizia è che abbiamo quasi finito con lo sviluppo di The Last of Us Part II e siamo nel bel mezzo di correggere i bug finali“.

E successivamente viene aggiunto: “Tuttavia, anche dopo aver terminato il gioco, ci siamo trovati di fronte alla realtà che, a causa della logistica al di fuori del nostro controllo, non riusciremo a lanciare The Last of Us Part II con nostra soddisfazione”.

L’unico modo per conoscere la nuova data di uscita del videogioco è quello di informarsi tramite le pagine ufficiali di Naughty Dog e Sony. Ma più passano i mesi, e più si sta ipotizzando che il nuovo titolo possa uscire in concomitanza con il lancio della PS5.