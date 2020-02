Supretro: in commercio la consolle palmare, multipiattaforma, in stile GameBoy

Benché senza dubbio sia preferibile una consolle per giocare a titoli tripla A, è pur vero che nulla eguaglia uno smartphone – quanto a comodità – per il gioco itinerante, magari nell’ingannare il tempo durante una lunga ed estenuante fila: sulla base di questo principio, ma anche per preservare l’autonomia del proprio device telefonico, è da oggi possibile convergere su curioso handheld à là GameBoy noto come Supretro.

Quest’ultimo, poco più piccolo di un tablet, monta un display IPS da 3.5 pollici risoluto a 640 x 480 pixel, con – al di sotto – diversi pulsanti per un agevole controllo degli oltre 10 mila videogame preinstallati: nello specifico, è possibile contare su un joystick, un pad direzionale, sul trittico Home/Select/Start, e su un array di 6 tasti azione.

Munito di uno speaker frontale, la consolle palmare Supretro consente d’ascoltare l’audio dei videogame anche in cuffia, mediante il jack da 3.5 mm o, volendo esaltare gli effetti dei giochi, ricorrendo a una soundbar connessa via Bluetooth: il collegamento alla TV, per beneficiare di polliciaggi maggiormente appaganti, avviene tramite una pratica porta HDMI.

L’interno del Supretro mette ai timoni di comando un processore quadcore (1.3 GHz) e una scheda grafica Mali, sveltite nelle operazioni da 512 MB di RAM, con i giochi ed i relativi salvataggi ospitati sui 4 GB di storage locale, ampliabili mediante la microSD da 32 GB inclusa in confezione (sebbene sia di 128 GB l’ammontare massimo supportato dallo slot apposito). Da segnalare il fattore autonomia, accreditata di 4/6 ore di gaming continuativo, in virtù della batteria, da 4.000 mAh, caricabile via microUSB.

Il sistema operativo della consolle palmare Supretro è Android 6.0, con conseguente possibilità di scaricare i giochi mediante Wi-Fi, e supporto agli emulatori per cabinati (MAME) o consolle storiche (Nintendo, GameBoy, PlayStation, PSP, PC Engine, Neo Geo, WonderSwan Color, etc). Per accaparrarsi tale gioiello tecnologico vintage, basta portarsi su Gearbest, dove è attualmente in vendita, nelle colorazioni bianco seta, giallo, o blu tron, al prezzo di 92.69 euro, scontato del 16% rispetto all’abituale prezzo pieno (109.80 euro).