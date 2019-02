Su Reddit, videogiocatori regalano giochi per PS4, Xbox One, e Nintendo Switch

Reddit, il noto portale dedicato alle discussioni tra utenti, nelle ultime ore è stato “preso d’assalto” da uno strano fenomeno: due giocatori di Nintendo Switch stanno regalando ogni domenica, ad un membro iscritto a Reddit, delle carte prepagate che possono essere utilizzate per comprare almeno un videogioco dal Nintendo e-shop.

I vincitori sono scelti a caso tra quelli che commentano i vari post su Reddit. L’iniziativa dei due giocatori è diventata subito una catena, e altre persone hanno aperto dei post con il fine di estrarre un vincitore per il regalo settimanale che, a volte, può includere anche 4 o 5 giochi alla volta.

Regalare videogiochi: lo strano fenomeno su Reddit

Come ogni evento virale su un forum o su un social network, c’è chi in buona fede regala giochi e chi invece inganna solamente il prossimo: lo stesso è successo con i giveaway. I moderatori che tengono sotto controllo il forum hanno avuto molto lavoro da fare, perché dovevano analizzare singolarmente gli utenti per controllare chi fosse un “truffatore” e chi no.

Visto che è stato, però, difficile fare ciò, i moderatori hanno deciso di bloccare tutti i post che proponevano giveaway. L’iniziativa stava prendendo piede anche fra i giocatori di Xbox One e PlayStation 4, ma anche per questi sono arrivati i blocchi ai post. Qualche post risulta ancora attivo, perché magari non è stato controllato ancora, ma nel giro di poche ore potrebbe essere eliminato definitivamente.

Quindi, girando sul forum, si potrebbe avere la possibilità di vincere ancora qualche gioco, tuttavia è raccomandata prudenza perché alcuni utenti chiedono dei passaggi un po’ insoliti, in cui sollecitano informazioni personali e delicate. Quanto accaduto dimostra che tra i videogiocatori esistono persone altruiste, che però – anche in questo caso – sono penalizzate da truffatori che, ogni giorno, sono appostati per cercare di ingannare il prossimo.