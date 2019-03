Square Enix e Dontnod svelano le date d’uscita degli altri tre episodi di Life is Strange 2

Il 27 settembre 2018, in tutto il mondo, è uscito il primo episodio di Life is Strange 2, il quarto titolo prodotto della omonima serie di graphic adventure. La trama iniziale parla di Sean e Daniel, due fratelli, che sono costretti a fuggire dalla loro città dopo che un incidente in cui si trovano coinvolti porta alla morte di un poliziotto e del padre.

Il secondo episodio è uscito invece il 24 gennaio 2019, ben quattro mesi dopo alla pubblicazione del primo. In questa circostanza, il più grande dei fratelli, Sean, insegna a Daniel a controllare il proprio potere, mentre successivamente entrambi, in piena fuga, cercano di nascondersi dai propri nonni che non vedono da anni.

Il terzo episodio

In questi giorni, Square Enix insieme a Dontnod Entertainment, ha annunciato l’uscita del terzo capitolo “Wastelands” per il 9 luglio su tutte le consolle: “Nell’Episodio 3, Wastelands, Sean e Daniel Diaz continuano il loro viaggio verso il Messico e arrivano fino alle foreste di sequoie della California. Qui i fratelli si uniscono ad una comunità di vagabondi che vivono ai margini della società”.

Le anticipazioni sulla trama non si fermano qui: “Questo li porterà a farsi nuovi amici, a superare nuove sfide e anche a scoprire nuove esperienze e altre cose su sé stessi. Tutte queste novità causeranno degli attriti tra i fratelli e solleveranno dei dubbi sul loro rapporto. Riusciranno a rimanere uniti o questa sarà la fine del loro viaggio insieme?”

Oltre a queste anticipazioni, sia Square Enix che Dontnod Entertainment hanno rivelato al pubblico l’uscita degli altri due capitoli. L’episodio 4 uscirà il 22 agosto 2019, mentre il 5, e quello finale, in data 3 dicembre. Sul web, ci sono già i primi malumori, causati dal tempo trascorso tra l’uscita di un episodio e l’altra, mentre altri aspettano con impazienza la versione “retail“.