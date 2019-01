Life is Strange 2: il secondo episodio "Rules" uscirà il 24 gennaio alle ore 18:00

Dopo il grande successo ottenuto dal primo capitolo di Life is Strange, che ha ricevuto tanti premi tra cui il BAFTA Games Award per la “Miglior Storia” e il premio “Giochi di Maggior Impatto” dei The Game Awards, solamente per citarne due, la Dontnod Entertainment ha deciso di sviluppare “Le fantastiche avventure di Captain Spirit“.

Quest’ultimo non è altro di uno spin-off stand-alone della serie di giochi Life Is Strange, ed è stato rilasciato per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Ogni scelta fatta con Chris, il protagonista di questo piccolo spin-off, avrà delle conseguenze anche in Life Is Strange 2. Il primo capitolo di quest’ultimo videogioco, intitolato “Roads”, è uscito, per tutte le console, il 27 settembre 2018.

Il secondo episodio

L’attesa è stata tanta, ma Square Enix External Studios e Dontnod Entertainment hanno annunciato finalmente il secondo episodio di Life is Strange 2 intitolato “Rules“. In questo trailer possiamo avere un assaggio della storia, ma soprattutto scoprire la data di uscita: il 24 gennaio alle ore 18:00.

Dal comunicato ufficiale possiamo avere delle “anticipazioni” sulla trama: “Rules continua a pochi mesi dagli eventi del primo episodio. Sean e Daniel stanno fuggendo dalla polizia dopo il tragico incidente di Seattle e l’apparizione di uno strano potere sovrannaturale. Ma le cose si fanno sempre più difficili con il mutare delle stagioni e l’arrivo di un freddissimo inverno”.

Come abbiamo potuto intuire dal primo capitolo, il piccolo Daniel ha dei poteri, che dovrà cercare di controllare in questo secondo episodio: “Il potere avrà un ruolo centrale nella storia, dato che Daniel inizierà pian piano ad abituarsi a usarlo. I fratelli dovranno allenarsi a controllare le abilità di Daniel per fare in modo che sia meno pericoloso per sé stesso e gli altri, ma allo stesso tempo dovranno nasconderle da un mondo che non le comprenderebbe”.