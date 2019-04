SEGA Pocket Club Manager powered by Football Manager: su Android e iOS, il videogame calcistico con elementi RPG

SEGA, la famosa gaming house nipponica nota per il riccio blu Sonic e per la vecchia mascotte Alex Kidd, oltre che per varie acclamate consolle (tra cui la prossima, in ottica retrogaming), da tempo è presente anche in ambito mobile, con i videogame dell’iniziativa SEGA Forever, che ripropone per device Android/iOS i titoli classici più di successo del proprio bouquet: al di fuori di quest’ultima, non mancano comunque i titoli storici del brand nipponico, come il “nuovo” SEGA Pocket Club Manager powered by Football Manager.

Il videogame menzionato, annunciato tramite un comunicato stampa, è la versione mobile dell’acclamato “Let’s Make a Soccer Team!”, uscito nel 2006 in Giappone (con le denominazioni “Pro Soccer Club o Tsukurou! Euro Championship”, e “Sakatsuku”) su consolle PlayStation 2, con un successo dovuto alla natura stessa del gioco.

Nello specifico, oltre alla classica sequenza manageriale (negoziazione, gestione, allenamento, match), è presente anche una componente gioco di ruolo, in cui l’utente impersona il presidente di una quadra di calcio costretto a centrare la promozione per evitare l’acquisizione del club da parte di un magnate rivale: una volta promossi in seconda divisione, si potrà impostare il nome del club, i colori sociali, etc, occupandosi sia della gestione sportiva (comunque delegabile all’allenatore), che di quella finanziaria (assunzioni di preparatori e osservatori, contatti con gli sponsor, prezzi di biglietti e abbonamenti, etc), con l’obiettivo di portare a crescere il proprio club in modo che sia uno dei più forti al mondo.

In termini di personaggi presenti nel gioco, SEGA Pocket Club Manager powered by Football Manager può contare sui giocatori della nazionale giapponese, e su quelli coperti dalla licenza FIFPro: in più, è possibile creare la squadra dei propri sogni anche avvalendosi di giocatori originali, previsti per quest’edizione, e di altri players, sempre disegnati con grafica 3D da cartone animato, creati direttamente dall’utente, grazie alla funzionalità Footie Face System, che permette di sfruttare le foto scattate con la fotocamera del proprio smartphone.

Il gioco SEGA Pocket Club Manager powered by Football Manager, dopo l’esordio in Giappone e l’arrivo in Cina, era sbarcato anche in altri 35 paesi tramite un’edizione in lingua inglese e, ora, ha completato il proprio soft launch su Android e iOS raggiungendo altri 76 paesi, per un totale complessivo di 111 nazioni.