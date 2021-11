Rocket League Sideswipe: su Android e iOS si gioca a calcio con le auto

Uno dei videogame di maggior successo della storia recente è Rocket League, uscito per computer Windows e consolle (es. Nintendo Switch), diventato dal Settembre 2020 un free-to-play, e da qualche tempo disponibile al download anche mediante il laucher di Epic Games. Forte del consenso del pubblico, lo scorso Marzo, la developer house Psyonix Studios ne promise una versione mobile pensata da zero, che ha appena fatto il suo esordio, dopo una fase di alpha e beta test, su Android e iOS.

Il nuovo videogame, denominato Rocket League Sideswipe, appunto messo a disposizione nel Play Store di Android e nell’App Store di iOS, prevede sempre che si giochi a calcio, ma pilotando delle auto, in un gameplay che propone una visuale a scorrimento laterale. Ci sono i classici comandi touch e pulsanti ad hoc, come quello che permette alle auto di saltare per colpire “di testa” il pallone, o per avere un boost nell’accelerazione.

Non mancano varie modalità, come quella competitiva per sfidare persone in tutto il mondo nel raggiungere determinati obiettivi, o le partite libere: i match (anche off-line), in questo caso della durata massima di 2 minuti, prevedono la possibilità di sfide 1 contro 1 o 2 contro 2, secondo il modello “Soccar” ispirato al calcio (quindi con le porte) od “Hoops” ispirato al basket (con tabelloni da colpire magari in rovesciata).

Nel videogioco Rocket League Sideswipe, onde aumentare il coinvolgimento dei giocatori, è possibile ottenere il Rocket Pass vincendo sfide online e, ovviamente, non mancano le possibilità di personalizzazione: a tal proposito, è possibile scegliere l’auto, variare le gomme, customizzare le decalcomanie, etc.

Chiamato a sfidare titoli analoghi, come Turbo League (sulla piazza già da 4 anni), Rocket League Sideswipe è attualmente in fase “pre-season”, che da una parte permetterà agli utenti di familiarizzare col gioco e, dall’altra. nel contempo, offrirà loro un’occasione per “sbloccare oggetti di personalizzazione“. Solo successivamente si partirà con la prima stagione, sul conto della quale il team degli Psyonix Studios non mancherà di fornire opportuni dettagli.