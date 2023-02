Razer Viper Mini Signature Edition: ufficiale con look curatissimo e appena 49 grammi di peso

Ascolta questo articolo

Razer, brand americano-singaporiano versato nel lifestyle gaming, dopo il successo del modello Viper V2 Pro, ha annunciato un nuovo mouse da gaming premium ultraleggero, battezzandolo col nome di Razer Viper Mini Signature Edition.

Incluso in un cofanetto come fosse una piccola scultura moderna, Razer Viper Mini Signature Edition pesa solamente 49 grammi, un risultato ottenuto grazie alla tecnica di stampaggio a iniezione che ha permesso di ottenere una sezione interna semivuota. Ciò è stato reso possibile dal fatto che, come materiale per l’esoscheletro, scartati plastica, titanio e fibra di carbonio, si è optato per il magnesio, che vanta un notevole rapporto tra peso e resistenza.

Il prodotto è stato poi lavorato secondo il sistema di precisione CNC e lucidato, sottoposto a un sistema di passivazione per preservarlo dai rischi che si verifichi la corrosione.

Alla fine, prima della verifica qualitativa di ogni Razer Viper Mini Signature Edition, lo stesso è stato verniciato e assemblato. In termini tecnici il nuovo mouse funziona pre-accoppiato con il relativo dongle wireless USB Razer HyperPolling per prestazioni stabili e alta velocità e mette in campo la terza generazione degli switch ottici proprietari, oltre al sensore ottico Razer Focus Pro da 30K e, con tassi di polling che si spingono fino a 4.000 Hz, all’HyperPolling Wireless.

L’autonomia è varia appunto a seconda del polling rate scelto, e può arrivare sino a 60 ore di utilizzo: la ricarica, che viene portata avanti tramite la USB Type-C, avviene in meno un’ora e mezza, ovvero in un lasso di tempo inferiore ai 90 minuti grazie alla carica rapida di grado 2C (4 volte per performance superiore “alla capacità della maggior parte degli altri mouse wireless sul mercato“). La confezione d’acquisto del prodotto, prezzato a 319 euro sullo store ufficiale online del brand, con disponibilità dal prossimo 11 Febbraio, comprende anche un panno in microfibra, due salviettine, altrettanti set di nastri Razer Mouse Grip Tape e dei piedini per mouse in vetro Gorilla Glass 3.