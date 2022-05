Viper V2 Pro: da Razer il mouse da gaming super preciso e leggero

Ascolta questo articolo

Quando si videogioca, è essenziale dotarsi dei supporti giusti: il brand americano Razer, che nel progettare e realizzare mouse da gaming ha rivestito un ruolo da innovatore, nelle scorse ore si è cimentato proprio in una periferica del genere, annunciando l’arrivo sul mercato del nuovo Viper V2 Pro.

Più leggero dei modelli precedenti, tanto da vantare 13 grammi in meno del Viper 8KHz (Gennaio 2021) e 16 in meno di quello di tre anni fa, il Viper V2 Pro è stato sviluppato con i feedback dei campioni degli eSport, in modo che l’alleggerimento del peso, ora pari a soli 58 grammi (59 per la versione bianca) non andasse a detrimento delle prestazioni. In quest’ultimo campo, giocano diversi fattori: ergonomicamente, sono stati rimossi i pulsanti a destra, conservando solo quelli a sinistra modificati a livello di sporgenza.

In basso, la parte inferiore del mouse da gaming Razer Viper V2 Pro (utilizzabile anche su superfici di vetro da minimo 2 mm di spessore) cela un pulsante che permette di gestire i DPI, cioè la sensibilità, senza doversi rivolgere al software e, quindi, letteralmente al volo.

Una volta caricato via microUSB Type-C, il mouse da gaming Viper V2 Pro promette sino a 70 ore di gaming: l’autonomia, e la leggerezza, non sono gli unici elementi di pregio di questa periferica di input, che trova altri assi nella manica ad esempio nell’incrementata affidabilità della sua connessione wireless, e nel suo cuore, ovvero nel nuovo sensore Focus Pro 30K, attrezzato con le funzioni Smart tracking, Asymmetric Cut-off (ora con 26 livelli di regolazione vs i 3 precedenti) e Motion Sync che, grazie alla consulenza dei taiwanesi di PixArt, esperti nei sensori CMOS e nel rilevamento dell’immagine, può vantare una precisione quasi assoluta, pari al 99.8%.

Sempre in tema di miglioramenti, sul mouse da gaming Viper V2 Pro esordiscono i nuovi switch ottici di terza generazione del marchio, garantiti per 90 milioni di click, e in grado di scongiurare ad esempio i doppi tocchi accidentali: in confezione con l’USB dongle extender HyperSpeed da 2.4 GHz, appositi grip tape su misura, e con il cavo di ricarica Razer Speedflex, il nuovo arrivato può essere acquistato presso i rivenditori autorizzati, sullo store ufficiale e prossimamente su Amazon, al prezzo di 159.99 euro.