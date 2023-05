Q24G2A/BK: da AOC il monitor 24” da gaming QHD a 165 Hz

Dopo aver deliziato gli utenti in quel di Ottobre con il modello di monitor 25G3ZM/BK che proponeva (per la cifra di 189 euro sull’e-commerce di Amazon) un refresh rate sino a 240 Hz su 24,5 pollici, seppur con una risoluzione “solo” Full HD, il brand AOC ha annunciato un nuovo monitor da gaming che, a fronte di un refresh rate inferiore, propone una risoluzione maggiore ed è in grado di adattarsi anche ad utilizzi che esulano dal mero gaming.

Il nuovo monitor, siglato Q24G2A/BK, si distingue per cornici sottili, utili a chi voglia godere dell’immersività dei contenuti e/o voglia affiancare più schermi: la base, senza la quale il monitor misura 539 x 322 x 47 mm per 3,35 kg, consente la regolazione in altezza per una miglior ergonomia.

Volendo, è possibile anche ancorarle il monitor AOC Q24G2A/BK a una parete grazie all’attacco VESA del tipo 100 x 100. Tecnicamente, si tratta di un display che usa un pannello da 23,8 pollici effettivi secondo un rapporto d’aspetto di 16:9, con risoluzione QHD (2.560 x 1.440 pixel), 123 PPI di densità di pixel per pollice, con retroilluminazione WLED che gli consente di ottenere 1000:1 di contrasto e 350 nits di luminosità. Grazie all’IPS ci sono 178° di visione in orizzontale e verticale.

La superficie ha una durezza di 3H e un trattamento anti-riflesso: i creators apprezzeranno senza dubbio anche il fatto che la gamma colore sRGB sia coperta al 108,7% (potendo ottenere colori “ricchi, vividi e precisi”) mentre i gamers noteranno le certificazioni FreeSync Premium, Nvidia G-Sync, il basso tempo di risposta (1 ms GtG, 1 ms MPRT) e l’alto refresh rate, a 165 Hz (su DP, HDMI 144 Hz). In tema di audio, questo schermo ha due speaker da 2 watt mentre, come porte, abbiamo una HDMI 2.0 con protocollo HDCP 2.2, una DisplayPort 1.2, e un jack audio 3,5 mm.

Non troppo esoso in fatto di energia, avendo un consumo tipico di 34 watt da acceso, sul piano del software il monitor AOC Q24G2A/BK ha il G-Menu che permette di impostare una modalità a bassa emissione di luce blu, di usare la funzione Shadow Control che interviene su luci e ombre, come pure un mirino sovrapposto e il contatore di frame per secondo. Il monitor AOC Q24G2A/BK potrà essere acquistato entro fine mese, al prezzo di 279 euro.