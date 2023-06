PlayStation Q: ecco il probabile prezzo della nuova console portatile di Sony per lo streaming da PS5

Sony ha sorpreso tutti con l’annuncio di PlayStation Q, una console portatile pensata per lo streaming dei giochi da PlayStation 5. Si tratta di un progetto ambizioso che mira a offrire un’esperienza di gioco simile a quella della console di nuova generazione, ma in formato tascabile. Ma cosa sappiamo di PlayStation Q e quali sono le sue caratteristiche principali?

PlayStation Q è stata presentata per la prima volta durante il PlayStation Showcase del 24 maggio 2023, ma senza fornire molti dettagli sulle sue specifiche tecniche o sul suo prezzo. L’unica informazione certa è che si tratta di un dispositivo compatibile con PS5 e basato sul sistema di PS Remote Play, che consente di riprodurre in streaming i giochi da una console PlayStation 5 locale utilizzando la connessione Wi-Fi. PlayStation Q non è quindi una console indipendente, ma una sorta di accessorio per PS5, che richiede l’installazione dei giochi sulla console principale per potervi accedere in remoto.

Questa funzione non è una novità per Sony, che già offre la possibilità di sincronizzare un controller DualSense con sistemi macOS, Windows, iOS o Android, e riprodurre i giochi in streaming tramite Wi-Fi o connessione Internet. PlayStation Q si distingue però per il suo design e per le sue funzionalità. Il dispositivo ha infatti un display HD da 8 pollici e una serie di pulsanti e controlli molto simili a quelli del controller DualSense, tra cui il feedback aptico e i trigger adattivi. Il design riprende lo stile della console PS5, con colori bianco e nero e linee futuristiche.

PlayStation Q non è l’unica novità hardware annunciata da Sony. L’azienda ha infatti mostrato anche delle nuove cuffie Bluetooth in grado di collegarsi con il dispositivo portatile, ma anche con PS5 e PC. Si tratta di auricolari wireless con microfono integrato e cancellazione del rumore, che promettono un’ottima qualità audio e una lunga durata della batteria. Il lancio di PlayStation Q è previsto per l’autunno del 2023, ma il prezzo non è stato ancora comunicato ufficialmente. Tuttavia, secondo un documento emerso dal contenzioso tra Activision/Blizzard e Microsoft, PlayStation Q sarebbe descritta come una “versione tascabile di PlayStation 5” e il suo prezzo sarebbe nella categoria “meno di 300” dollari (circa 255 euro).

Questo significa che il dispositivo potrebbe costare – ed è questa la novità emersa nelle ultime ore – 299 dollari (circa 254 euro), un prezzo piuttosto competitivo se confrontato con i 500 dollari (circa 425 euro) della PS5.PlayStation Q rappresenta quindi un tentativo di Sony di espandere il suo mercato e di offrire ai suoi utenti una maggiore flessibilità e portabilità nel gioco. Si tratta di un progetto innovativo che potrebbe rivoluzionare il modo di giocare ai titoli PS5, ma che richiede ancora molte conferme e chiarimenti da parte dell’azienda giapponese.