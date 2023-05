PlayStation Showcase 2023: da Sony la console Project Q e gli auricolari PlayStation Earbuds

Secondo quanto divulgato dalle indiscrezioni di Insider Gaming a inizio Aprile, al PlayStation Showcase 2023 di Sony sono effettivamente state pre-annunciate delle interessanti novità hardware, dettagliate più avanti, ad oggi sostanziatesi in una nuova console portable e in un nuovo paio di auricolari.

Per quanto riguarda la console, il responsabile di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha presentato quella che per ora si chiama Project Q: sostanzialmente è come un controller DualSense per PlayStation 5 separato in due, con al centro di quelle che sembrano ali di pipistrello (i controller laterali) uno schermo da 8 pollici con risoluzione Full HD ovvero 1080p a 60 frame per secondo. Tale console non è associata a servizi di cloud: questo perché permette di giocare solo ai titoli installati sulla propria PlayStation 5, senza quindi il coinvolgimento di titoli per PS VR o PS VR2.

Secondo quanto riferito, la console Project Q conserva tutti i pulsanti, e quindi anche i grilletti adattivi, e le funzioni, e quindi anche il feedback aptico (le vibrazioni) del controller DualSense. Per giocare a questa console occorrerà connettersi alla rete locale, col Wi-Fi, visto che manca un modulo per la conenttività mobile: il costruttore raccomanda come requisito minimo almeno 5 Mbps sebbene, per un’esperienza di gioco ottimale, sia consigliabile soffermarsi almeno a 15 Mbps.

Insomma, si tratta di una console per il gaming targata Sony che non permetterà di giocare ai propri titoli mentre si è in viaggio o nel mentre si è in giro, come si potrebbe fare ad esempio con una Nintendo Switch, ma permetterà di giocare ai propri titoli domestici, in casa, senza dover stare necessariamente davanta alla televisione, con un ruolo di controller “potenziato“. Il tutto sfruttando l’ormai arcinoto (dai tempi della PS Vita) protocollo Remote Play.

Per l’occasione, Sony ha anche lasciato intravvedere i suoi primi auricolari (in-ear) per PlayStation. Questi ultimi rispondono al nome di PlayStation Earbuds che, collegabili in Bluetooth allo smartphone, su PC e console PS5 permetteranno di godere di audio loseless e con una latenza molto bassa. A questi ultimi sarù abbinata una “custodia di ricarica ha un sistema di apertura a scorrimento piuttosto originale“.