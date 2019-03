PlayStation Plus, ecco i giochi mensili di aprile 2019

Il PlayStation Plus è un servizio di abbonamento lanciato nel lontano 2010 su PS3 con firmware 3.40 e PSP 6.30. L’abbonamento, almeno prima dell’approdo della nuova generazione, serviva agli utenti per scaricare automaticamente alcune demo o per archiviare online, fino a 1GB, i dati di gioco così da giocare su più PlayStation 3 diverse.

Sulla PlayStation 4 l’abbonamento è obbligatorio invece per partecipare alle partite online. Il Plus viene acclamato dagli utenti anche grazie alle uscite mensili dei giochi completi in maniera gratuita. Per le vecchie consolle, come “PS Vita” e “PS3“, questo tipo di funzionalità non è più disponibile a partire dall’8 marzo, con l’uscita di Metal Gear IV e Gunhouse. Per questo motivo, gli utenti hanno grandi aspettative per quando riguarda la PS4.

Le uscite di aprile 2019

Per il mese di aprile, Sony ha selezionato due nuovi prodotti appartenenti a generi completamente differenti tra loro: infatti è in uscita Conan Exiles e The Surge. Il tutto può essere aggiunto nella propria raccolta personale a partire da martedì 2 aprile.

Conan Exiles ha conquistato la critica sin dalla sua uscita, beccando su “Spaziogames” il voto di 8,7/10. Si tratta del gioco di sopravvivenza, sviluppato da “Funcom Productions A/S“, in cui impersoniamo un uomo abbandonato nel deserto che, in un modo o nell’altro, deve cercare di costruire gli strumenti necessari per difendersi. Il tutto viene reso interessante grazie all’implementazione del multiplayer, in cui possiamo scontrarci con le altre persone.

The Surge è un “Action RPG” sviluppato dalla Deck13 Interactive, compagnia che nel corso degli anni ha vinto numerosi premi venendo ricordata soprattutto per aver creato “Ankh“. Anche questo secondo videogame in uscita su PS Plus è stato acclamato dalla critica. La trama è ambientata in un futuro distopico in cui l’umanità ha esaurito le risorse del mondo a causa del cambiamento climatico.