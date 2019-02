Playstation Network da record: da solo riesce a generare più entrare di Nintendo e della divisione gaming di Microsoft

Cosa ne pensa l’autore

Fabio Attardo - Il traguardo raggiunto da Sony con Playstation Network, di certo, non è di poco conto. Il fatto che un semplice servizio sia in grado di raggiungere ricavi così importanti, almeno secondo me, è un chiaro indicatore del successo che Playstation 4 ha raggiunto in questi anni di servizio. Resta da vedere, quindi, se Sony riuscirà ad eguagliare (o superare) tali risultati con la Playstation 5 che, tra qualche anno, vedrà la luce.