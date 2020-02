Playstation 4: ecco i giochi gratuiti del Febbraio 2020 disponibili con il Plus

Lo scorso mese, i membri del Plus di Playstation 4 hanno potuto scaricare la Uncharted: The Nathan Drake Collection. In versione remastered, sviluppata da Bluepoint Games nell’ottobre 2015, è composta dai primi tre titoli di Uncharted usciti su Playstation 3: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Il covo dei ladri, e Uncharted 3: L’inganno di Drake.

L’altro gioco disponibile per i possessori del Plus a gennaio è stato Goat Simulator. Uscito su Steam nel 2014, e successivamente anche sulle consolle, è un open world in cui il giocatore controlla una capra all’interno di un sobborgo. Questo videogioco ha ottenuto una enorme popolarità soprattutto per i numerosi video pubblicati dagli youtuber negli anni passati.

I nuovi giochi del Playstation Plus

Tra i giochi di febbraio 2020 troviamo BioShock: The Collection. Come riporta il sito Playstation: “BioShock: The Collection ti farà rivivere i viaggi indimenticabili dell’universo di BioShock, con una nuova grafica rimasterizzata a 1080p. BioShock: The Collection offre tutti i contenuti per giocatore singolo di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite, tutti i contenuti aggiuntivi per giocatore singolo”.

L’altro titolo disponibile è The Sims 4. Si tratta di una delle serie più vendute al mondo, raggiungendo ben 200 milioni di copie (per tutte le piattaforme casalinghe e portatili) vendute in tutto il mondo. Amato soprattutto dai possessori dei computer, grazie ai suoi comandi ottimizzati con l’utilizzo della tastiera, negli anni è uscito anche per Xbox e Playstation. Sembra alquanto improbabile giocarlo con le levette analogiche ma, fortunatamente, il gioco è compatibile anche collegando una tastiera ed un mouse alla PS4.

L’ultimo gioco disponibile è Firewall: Zero Hour. Si tratta di un titolo ‘bonus’, e può essere giocato solamente dai possessori del Playstation VR: “Percepisci il fischio dei proiettili tutto attorno a te grazie all’audio 3D surround mentre recluti una squadra di mercenari d’élite e affronti battaglie emozionanti alla ricerca di informazioni di valore. Collabora per portare a termine piani, eliminare nemici, mettere in sicurezza l’obiettivo… e portare a casa il denaro”.