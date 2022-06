Partnership Riot Games e Game Pass: tanti bonus per i giochi PC e mobile

Ascolta questo articolo

Riot Games ha annunciato la partnership con Microsoft proprio durante l’X-Box Bethesda Games Showcase. Il catalogo del Game Pass, quindi, verrà ampliato con i titoli Riot ai quali, essendo già free-to-play, verranno forniti bonus per i possessori dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. L’operazione sarà avviata il prossimo inverno, ancora senza una data specifica, e ci saranno i seguenti vantaggi sia per i giocatori PC sia per i giocatori Mobile:

League of Legends (PC) – Tutti i campioni sbloccati.

(PC) – Tutti i campioni sbloccati. League of Legends Wild Rift (Mobile) – Tutti i campioni sbloccati.

(Mobile) – Tutti i campioni sbloccati. Legends of Runeterra (PC e Mobile) – Foundation Set sbloccato.

(PC e Mobile) – Foundation Set sbloccato. Teamfight Tactics (PC e Mobile) – Piccole Leggende sbloccate.

(PC e Mobile) – Piccole Leggende sbloccate. Valorant (PC) – Tutti gli agenti sbloccati.

Ad annunciarlo è stato proprio da Marc Merrill, presidente di Riot Games, elargendo parole d’apprezzamento per il modo in cui il Game Pass abbia proiettato nel futuro il concetto del gaming, rivoluzionandolo per certi versi. Orgoglioso di poter inserire i propri giochi nel catalogo, il presidente, ha inoltre dato il benvenuto ai gamers fruitori di Game Pass nell’ecosistema Riot.

Il Game Pass è un’iniziativa Microsoft che, dietro abbonamento, permette ai giocatori di godere di un catalogo di titoli videoludici davvero enorme. Con la versione Ultimate, inoltre, vengono forniti due ulteriori abbonamenti (EA Access e Xbox Live Gold) per un costo complessivo di 12,99€, mentre la versione PC che include l’EA Access insieme al catalogo Game Pass è di soli 9,99€, così come la versione console che non fornisce i benefit degli altri due.

Per quanto riguarda i bonus annunciati, ecco qualche approfondimento: il Foundation Set di L.o.R (Legends of Runeterra) è composto dal primo set di carte rilasciate durante la beta ed include i deck di Demacia, Freljord, Ionia, Nexus, Piltover and Zaun e Shadow Isles.

Tutti i deck sono basati per accompagnare i nuovi giocatori alle meccaniche di base del gioco. Mentre, per il resto, se l’abbonamento resterà attivo durante la release di un nuovo campione, leggende o agente, questi verranno aggiunti ai personaggi sbloccati già dal Day-1 (al rilascio) permettendo di risparmiare ulteriore valuta di gioco. Situazione che, presentata così, sembra rendere felici tutte e tre le parti: Riot Games, Microsoft e ovviamente noi giocatori.