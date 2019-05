Novità per la conferenza E3 2019: Netflix sarà presente per parlare di videogiochi

L’Entertainment Software Association ha annunciato che all’E3 Coliseum 2019, la famosissima azienda di streaming, oramai diffusa a livello mondiale, Netflix, porterà un panel dal titolo che è tutto un programma: “Portare in vita i vostri spettacoli preferiti: lo sviluppo degli Originali Netflix nei videogiochi“.

Come da tradizione, l’evento è organizzato dal giornalista e produttore Geoff Keighley, il quale ne ha condiviso l’annuncio tramite la piattaforma Twitter. Nel post “twittato” dal giornalista, infatti, si legge “Quest’anno all’E3 ci apprestiamo a dare il benvenuto a Neftlix per un panel speciale con aggiornamenti e notizie riguardo ai suoi piani nell’ambito dei videogiochi“.

Di fatto, la nota casa di riproduzione streaming americana, Netflix, ha annunciato che sono in arrivo tante novità riguardanti il settore videoludico, oltre alla conferma dell’attesissimo seguito di “Stranger Things: The Game” e anche di “La casa di carta“, entrambe le serie attese per il prossimo Luglio, rispettivamente nei giorni 4 e 19 Luglio 2019.

Pare infatti che la famosa azienda sia intenzionata a dire la sua anche nel mondo dei videogiochi, fornendo quindi dei contenuti multimediali sempre più innovativi e all’avanguardia, rivolti ai propri abbonati. Già nei mesi passati si sono osservati dei piccoli esperimenti in tal senso, con la famosa serie televisiva, sempre targata Netflix, “Black Mirror” che, nell’episodio “Bandersnatch“, offriva una componente interattiva allo spettatore, che aveva la possibilità di compiere delle scelte sull’andamento della trama.

Non solo con la sperimentazione di Black Mirror, ma pare che lo scorso anno sempre Netflix abbia pubblicato sulla propria piattaforma un vero adattamento del noto videogioco “Minecraft: Story Mode“, che ha riscosso un notevole successo. Tante novità quindi bollono in pentola in casa Netflix, e, per scoprirle, bisogna attendere l’inizio del E3 2019 che si terrà dall’11 al 13 Giugno al Convention Center di Los Angeles.