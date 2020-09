Nintendo mania: set LEGO NES e tanti giochi per i 35 anni di Super Mario

Giornate ricchissime di novità anche al di fuori di IFA 2020, col brand nipponico Nintendo più che scatenato con diverse iniziative comprensive, dopo l’ormai commercializzato progetto LEG NES, anche di tante proposte per festeggiare i 35 anni di Super Mario.

La prima novità in salsa Nintendo, già disponibile in Italia da qualche settimana (sul sito ufficiale del brand danese, a 229,99 euro), prende il nome di LEGO NES. Si tratta di un set di mattoncini (2.646 unità) che permette di creare una riproduzione perfetta della prima consolle Nintendo, compreso lo sportellino per inserire una cartuccia, ovviamente assemblata con parti LEGO, gestita da un controller molto simile a quello originale, fatto in mattoncini come la TV a tubo catodico con antenna, in stile anni ’80: quest’ultima, attraverso una levetta laterale, permetterà di far saltare Super Mario su uno sfondo che scorrerà in orizzontale.

In vista dei 35 anni dedicati proprio all’idraulico italiano più amato della storia ludica, la casa gamica di Kyoto ha annunciato diverse iniziative. La prima, disponibile dal 18 Settembre sino al Marzo 2021, prenderà forma nella raccolta i giochi “Super Mario 3D All Stars”, comprensiva dei remake, in 16:9, con immagini ripulite e supporto ai controlli di Switch, relativi ai giochi Super Mario 64 (tratto dal Nintendo 64), Super Mario Sunshine (pubblicato su Nintendo Game Cube), e Super Mario Galaxy (dal Nintendo Wii).

Sempre nell’ambito di menzionati festeggiamenti arriverà – il 16 Ottobre – “Mario Kart Live: Home Circuit”, per Nintendo Switch normale e Lite: il videogame in questione avrà ripercussioni nel reale, su dei kart telecomandati che accelereranno quando l’omologo digitale centrerà un Turbo, e si fermeranno quando si verrà beccati da uno degli strumenti previsti (anelli, martelli, cuore, stella, megafungo, etc).

Una delle iniziative più carine, per celebrare il compleanno del baffuto idraulico, arriva il 13 novembre, sotto l’effigie di una consolle portatile handheld, la “Game & Watch: Super Mario Bros”, simile ai modelli Game & Watch che, negli anni 80 (sino al ’91), vendettero 43 milioni di pezzi, grazie a un prodotto molto semplice (una manciata di pulsanti e una croce direzionale per giocare a un solo titolo), declinato in varie serie (anche con widescreen e doppio schermo), ed imitatissimo (es. i Tiger Electronics). Il nuovo modello disporrà di un display a cristalli liquidi, e permetterà di giocare, oltre che a una versione di Ball impersonata da Super Mario, anche a Super Mario Bros e Super Mario Bros 2 (alias Super Mario Bros.: The Lost Levels).