Netflix: in arrivo serie animata e videogame a tema Exploding Kittens

Incentrata nel multimediale, la piattaforma Netflix esplica in tal senso le sue attività non solo nella produzione di film e serie TV, ma anche nel mettere a disposizione sempre nuovi videogiochi, concessi ai suoi abbonati gratuitamente, senza pubblicità e acquisti in-app, in pratica come “bonus” per la loro iscrizione. Nelle scorse ore, diverse novità, sia in tema di produzioni che di videogame, hanno riguardato proprio la grande N co-diretta da Reed Hastings.

Secondo quanto ufficializzato via comunicato stampa, nel 2023 farà il suo esordio la commedia animata per adulti ” Exploding Kittens”, la cui sinossi fa riferimento al fatto che, curiosamente, sia Dio che il Diavolo, siano stati invitati sulla Terra, ove si concretizzeranno nel corpo di grossi gattoni domestici.

A curarne la realizzazione saranno sia Mike Judge e Greg Daniels, apprezzati per la serie comedy animata King of the Hill, andata in onda per 13 stagioni dal ’97, che Elan Lee e Matthew Inman (quest’ultimo noto per il videogame mobile Kitty Letter e per il fumetto The Oatmeal).

Tornando al titolo Exploding Kittens, il riferimento non è casuale, perché Netflix ha comunicato che lo stesso franchise verrà usato anche per un nuovo videogame esclusivo, appunto intitolato allo stesso modo. Nello specifico, si tratterà di un gioco di carte per Android e iOS che, rispetto a quello già esistente (e a pagamento), conterrà all’esordio due carte esclusive: in seguito, nel corso del ciclo vitale del gioco, arriveranno anche altre carte, o meccaniche di gioco a tema, relative alla serie animata di cui sopra.

Netflix ha poi precisato, tramite il portavoce Tawni Argent, che l’attuale videogame Exploding Kittens rimarrà negli store di Android e iOS, ma che eventuali progressi, salvataggi e pacchetti di espansione detenuti dall’utente nel gioco originale non potranno essere trasferiti nella nuova versione targata Netflix, in quanto si tratterà di fatto di due giochi distinti. Al momento, non si conoscono altri dettagli sul nuovo videogame di Netflix, se non che dovrebbe fare la sua comparsa il mese prossimo, in quel di Maggio.