Monopoly: in arrivo su smartphone e tablet Android e iOS, anche in modalità rapida

Uno dei giochi da tavolo più popolari è, senza dubbio, il Monopoly che, nel corso della sua storia, sin dal 1935 (quando era distribuito da Editrice Giochi), ha radunato milioni di famiglie in tutto il mondo, con sfide sempre più avvincenti a chi riusciva a monopolizzare il mercato immobiliare. Col tempo, il gioco è stato anche smartizzato e, ora, grazie agli sviluppatori di Marmalade Game Studios, torna su smartphone, Android e iOS, dopo il ritiro della precedente edizione, interamente curata da Electronic Arts (che, ora, invece, si è limitata alla distribuzione).

Il nuovo Monopoly può essere giocato da solo contro l’AI del videogame, o contro altre persone, in ambito multiplayer. In questo caso, off-line possono partecipare sino a 4 persone, che si passeranno lo smartphone di turno in turno mentre, online, si potrà giocare con sfidanti connessi da tutto il mondo, o con amici e familiari in room private, più sicure e discrete.

Le regole del gioco, di default, sono quelle classiche stabilite da Hasbro, che ha validato il gioco, ma è anche possibile applicarne di proprie, magari settando che si guadagni del danaro ogniqualvolta il token finisce su un parcheggio che sia gratuito.

In più, per i casual gamers che magari intraprendono una partita durante le pause, nel mentre fanno la fila, o si spostano sui mezzi, è possibile avvalersi di una modalità rapida, che consente di ultimare un’intera partita in poco meno di un’ora, magari accogliendo appositi accorgimenti, come la previsione di più brevi soggiorni in prigione, o l’esemplificazione nell’acquisto degli hotel.

Monopoly è attualmente aperto alle pre-registrazioni, tanto nel Play Store di Android, quanto nell’App Store di iOS e, grazie a quest’ultimo, è possibile desumere l’indicazione secondo la quale si tratterà di un gioco a pagamento, prezzato sui 3.99 dollari, privo di pubblicità, ma con alcuni acquisti in-app che, pur non in ottica pay-to-win, permetteranno di personalizzare diversi aspetti del gioco, come i token, o le schede afferenti a proprietà in paesi differenti.