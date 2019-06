Microsoft aveva provato a portare su PS4 il gioco Halo: The Master Chief Collection

Secondo quanto riportato da alcune fonti considerate autorevoli, in passato Microsoft aveva provato a far arrivare “Halo: The Master Chief Collection” sulla PlayStation 4. L’ex giornalista di IGN PlayStation, Colin Moriarty, ha confermato che quanto già detto fosse vero e che probabilmente Microsoft sarebbe ancora interessata tutt’ora a far arrivare il gioco sulla console della Sony.

Moriarty, infatti, ha spiegato che: “Ho acquisito una buona conoscenza del fatto che la Master Chief Collection fosse stata discussa su PS4 anni fa”. L’ex giornalista, inoltre, ha spiegato che non sarebbe affatto colpito se Microsoft, azienda che ha dato vita alla Xbox, concedesse il passaggio dei propri titoli sulla futura PlayStation 5, perché in questo modo i propri giochi non avrebbero la giusta diffusione, limitandoli solo alla Xbox.

“Halo: The Master Chief Collection” arriva su PC

A primo impatto, può sembrare che ciò potrebbe far aumentare le vendite della diretta concorrente della Xbox causando una riduzione di fatturato per Microsoft, ma l’azienda ci guadagnerebbe proponendo il proprio software, ovvero i videogiochi stessi. Nonostante non si trattasse di un report ufficiale, Moriarty ha dimostrato di avere sempre le informazioni giuste quando si parla di PlayStation.

In un futuro non troppo lontano, però, si potrà giocare ad “Halo: The Master Chief Collection” sul PC. La notizia è stata confermata durante l’E3 2019 e sono stati ufficializzati i vari prezzi. Il primo sarà Halo Reach e ogni gioco della collezione sarà venduto a 10 dollari (in Europa il prezzo potrebbe essere di 10 euro), mentre l’unico gioco che costerà 5 dollari sarà Halo 3.

Anche le pubblicazioni non avverranno contemporaneamente. Saranno rilasciate, molto probabilmente, ad intervalli regolari. I vari videogiochi della saga di Halo, inoltre, saranno resi disponibili nella raccolta Xbox Game Pass per PC il giorno stesso in cui debutteranno i singoli capitoli. Microsoft ha puntato a rendere usufruibili i propri servizi su larga scala.