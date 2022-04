Meta: tante novità in chiave realtà virtuale (Meta Quest) e realtà mista (visore Cambria)

Nelle scorse ore, Meta Platform Inc, un tempo nota semplicemente come Facebook, ha comunicato diverse novità in arrivo sui suoi visori VR, proprio nel mentre hanno inziato a circolare con maggiore insistenza anche i rumors sul suo primo visore per la realtà mista.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 Aprile, si è tenuto online l’evento Meta Gaming Showcase 2022 che, in poco meno di un’ora, ha permesso di apprezzare le novità relative al gaming in realtà virtuale che, tra porting e titoli originali, arriveranno sui visori VR di Menlo Park, con Zuckerberg che ha motivato l’impegno dell’azienda nel gaming VR col fatto che sarà attraverso questa forma di intrattenimento che molti utenti si approcceranno per la prima volta al Metaverso e, di conseguenza, l’azienda si è attivata per supportare al meglio gli sviluppatori perché portino su tale piattaforma “esperienze di gioco sempre più entusiasmanti“.

Facendo tesoro del successo ottenuto due anni fa con The Walking Dead: Saints & Sinners, la saga in stile survivor horror ambientata da Robert Kirkman a New Orleans, arriva (entro fine dell’anno, grazie a Skydance Interactive) il relativo sequel, Chapter 2: Retribution, che permetterà di proseguirne lo sviluppo, prendendo decisioni, tra meno risorse e più nemici, per affrontare la nuova minaccia che incombe sulla città.

Sulla piattaforma Meta Quest arriva (grazie a StatusPRO) anche NFL Pro Era, il primo gioco con licenza ufficiale del campionato di footbal americano. Mettendo a frutto i dati della relativa Lega, gli utenti potranno creare e guidare verso la vittoria finale al Super Bowl il proprio team, affrontando anche gli amici nello stadio che più si adora, accrescendo le abilità dei giocatori previo allenamento.

Lo sviluppatore Digital Lode e il distributore Tripwire Interactive invece, portano su Meta Quest 2 anche il seguito del già acclamato spy-game Espire 1: VR Operative. Con Espire 2 il giocatore potrà cimentarsi in co-op in un’apposita campagna, o affrontarne in solitaria un’altra, con lo sparatutto in prima persona che, in questo caso, richiederà al giocatore di impegnarsi nello sventare una nuova minaccia nucleare, rappresentata dal lancio di un missile supersonico impossibile da tracciare.

Da Vertical Robot arriva, su Quest 2, in modo da sfruttarne tutte le capacità grafiche, il nuovo capitolo della saga Red Matter, col secondo episodio che riprende da dove si era concluso il primo: il giocatore si troverà sempre a dover risolvere enigmi, avrà nuovi gadget a disposizione, compreso un jetpack che gli darà più mobilità, e dovrà viaggiare nel Sistema Solare per fermare la diffusione della Materia Rossa.

Ormai conclusasi l’esclusiva per la PlayStation VR, verso l’estate 2022 arriverà anche sul Quest 2 il videogame Moss: Book II, di Polyarc, in cui la topolina Quill, proseguendo le vicende del primo episodio, dovrà salvare definitivamente la Terra, sconfiggendo un tiranno alato che le dà la caccia, nel medesimo castello in cui era stato tenuto prigioniero lo zio Argus, poi liberato. RuinsMagus – di CharacterBank Inc – è un videogame narrativo di stampo fantasy ambientato tra le rovine di un regno sotterraneo, in cui il giocatore dovrà raccogliere dei preziosi manufatti in modo da accrescere le proprie abilità, nel corso di venti missioni, e diventare un Magus. Arriverà su Quest 2 entro fine anno.

Il celebre gioco musicale Beat Saber guadagnerà, nell’Electronic Mixtape, un nuovo pack di brani con artisti del calibro di Darude, Pendulum, Marshmello, Deadmau5, Zedd. Entro fine anno, arriverà su PC VR e Quest 2 anche il nuovo titolo di Stress Level Zero, Bonelab che, sfruttando le capacità della VR, e col totale supporto alle mod, vedrà il giocatore nei panni di un fuggiasco, scampato a un’esecuzione, che dovrà correre, combattere, arrampicarsi, e svelare i misteri di un laboratorio sotterrano, in ambienti ove ogni cosa reagirà all’utente.

Il gioco Resident Evil 4 VR di Capcom, grazie adArmature Studio e Oculus Studios, ha guadagnato l’aggiornamento gratuito rappresentato dalla modalità “The Mercenaries” che, ricostruita in VR, permetterà, oltre che di consultare classifiche online esclusive, di cimenarsi in una ventina di nuove sfide con le quali guadagnare bonus usabili pure nella campagna principale, come le Golden Gun, skin per le armi, e le modalità Classic Horror Mode (per giocare in bianco e nero) e Big Head.

Innersloth ha confermato l’arrivo, entro fine anno, della trasposizione di Among Us, Among Us VR, grazie al team Schell Games, che collaborerà con Meta anche per altri 3 titoli. Cities: VR, in arrivo il 28 Aprile, è il porting di Cities: Skylines, un city builder targato Fast Travel Games che richiederà all’utente di creare e gestire la sua città ideale, ma in realtà virtuale. Ci vorrà molto, essendo atteso entro fine anno, perché si possa giocare a Ghostbusters VR, un titolo curato da nDrems che, ambientato nel franchise della nota saga degli acchiappafantasmi, sarà un gioco cooperativo in cui si giocherà con altre tre persone per catturare nuovi spettri grazie agli zaini protonici.

L’occasione dell’evento Gaming Showcase 2022 si è rivelata propizia per annunciare l’arrivo, messo a disposizione nel menu principale di Quest 2 tramite la sezione Personalizzazione, di Crystal Atrium, un nuovo ambiente per lo spazio virtuale cui si accede col visore, caratterizzato da una balconata con varie pozze colme di cristalli mistici color porpora.

Anche la seconda novità in quota Menlo Park riguarda le realtà simulate. Nello specifico, mettendo assieme le confidenze di alcuni utenti che l’hanno potuto usare, e della catena dei fornitori, è stato realizzato il primo render del futuro sfidante del Microsoft Hololens, ovvero del visore per la realtà mista di Meta, il progetto Cambria (o Seacliff), più leggero e snello dei consueti visori di Oculus, con una telecamera per lato, obiettivi multi-lente, due miniLED da 2.48 pollici per una risoluzione di 2.160 x 2.160 pixel, e un elaborato sistema di tracciamento (testa, occhi, e forse anche umori ed emozioni).