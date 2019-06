Mattel annuncia un gioco di auto smart, con NFC, basato sulle iconiche macchinine Hot Wheels

È passato un po’ di tempo da quando un’azienda, nella fattispecie Sphero, tentò di dare una qualche forma di vita digitale ad un giocattolo di tipo fisico, e ne è trascorso ancor di più da quando molti degli attuali adulti hanno giocato alla macchinine in scala 1/64 di Hot Wheels, diventate con la loro vivace carcassa in nichel verniciato delle vere e proprie icone da collezione. Mattel, nelle scorse ore, in tandem con Apple che distribuirà il prodotto nei suoi Apple Store e su Apple.com, ha varato un’iniziativa, denominata “Hot Wheels Smart Track“, che riprende il primo filone, ottemperando all’effetto nostalgia garantito proprio dalle celebri macchinine in oggetto.

Nello specifico, si tratta di una pista smart componibile, in cui le parti sono collegate tra loro via USB e via Bluetooth con lo smartphone, nel quale è presente un’applicazione, inizialmente per iOS (da Luglio anche per Android ed Amazon), che fungerà da garage virtuale.

Le macchinine, 7 al lancio iniziale, ma 51 in totale, con veicoli reali o di fantasia, vengono tracciate grazie al tag NFC di cui sono dotate, che si sincronizza o con quello dello smartphone, o con il lettore Race Portal.

A quel punto, lanciate le auto in pista, sarà possibile tener conto digitalmente della distanza coperta, dei giri eseguiti, e della massima velocità raggiunta: via app, sarà possibile fissare delle gare virtuali, es. per il giro veloce o il raggiungimento di una data velocità su giro, ottenendo dei premi o bonus poi giocabili all’interno di un videogame (“Hot Wheels id”) accessibile appunto da smartphone, progettato da Studio Gobo, già nota per aver partecipato alla realizzazione del gioco interattivo Disney Infinity in cui le statuine di vari personaggi, tratte anche da Marvel e Star Wars, avevano ripercussioni nel mondo simulato.

Hot Wheels Smart Track kit, comprensivo della pista e di due macchinine, costa 179.99 dollari, cui ne vanno aggiunti 6.99 per ogni auto aggiuntiva, e 39.99 dollari per il Race Portal: a partire da Settembre sarà disponibile all’acquisto anche nei comuni negozi di giocattoli.

Ad oggi, non è chiaro se Mattel intenda portare, almeno in tempo per le festività natalizie, il suo nuovo gioco interattivo anche oltreoceano, magari nel Bel Paese.