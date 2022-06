League of Legends: preview della patch 12.12

Ascolta questo articolo

Della Patch 12.12 di League of Legends, volenti o nolenti, se ne sarà sentito parlare, non tanto per il numero di cambiamenti o dei sistemi che andrà a toccare, quanto per un aggiustamento in particolare alla build di Katarina sul quale è intervenuto anche uno streamer e youtuber abbastanza noto, KatEvolved, considerato uno dei migliori giocatori di Katarina al mondo e, per questo, punto di riferimento per la community amante dell’assassina noxiana.

Partendo proprio dai cambiamenti della Lama Sinistra di Noxus, essendo anche quella con più informazioni, possiamo fin da subito vedere che non si tratta né di un buff né di un vero nerf, ma che si mira a cambiarne il build-path, ovvero gli oggetti che vanno a comporre il suo inventario e l’ordine in cui essi vengono presi.

Daga scaling del danno ridotto da 75% bonus AD a 65%

scaling del danno ridotto da 75% bonus AD a 65% E scaling del danno ridotto da 50% AD a 40%

scaling del danno ridotto da 50% AD a 40% R modificatore on-hit aumentato da 25% – 35% a 28% – 38%

modificatore on-hit aumentato da 25% – 35% a 28% – 38% R scaling AP per colpo ridotto da 19% a 18%

scaling AP per colpo ridotto da 19% a 18% R modificatore velocità di attacco per colpo cambiato da +80% total Attack Speed a +166.6% bonus AS

Secondo KatEvolved non cambierà nulla se non appunto l’earlygame, rendendolo ancora più duro. Ecco il tweet tradotto: “Tutti i suoi danni iniziali di gioco derivano dal suo rapporto AD della daga, quindi non capisco davvero quel nerf poiché non è questo il problema? Ogni altro cambiamento è semplicemente troppo insignificante per potersene accorgere, non cambia nulla nel gioco e non cambia il suo build-path“.

Build path che, secondo questi cambiamenti, pare più orientato verso oggetti AP e AS (che diano velocità d’attacco) mirando, forse, a un Dente di Nashor come primo oggetto.

Questo cambiamento è andato UP sul PBE dopo il rilascio della 12.11 sui server live lasciando capire che lo stavano già preparando da tempo e che avevano bisogno di ulteriori test per valutare le sue performances con questi nuovi aggiustamenti che, si ricorda, non fanno parte della patch definitiva e quindi sono soggetti a cambiamenti o, addirittura, alla rimozione dall’aggiornamento finale. Gli altri cambiamenti della Patch sono dedicati ad aggiustare le cure dopo il nerf alle ferite gravi cercando di bilanciarle attorno al 40% di healing reduction; al ritoccare i numeri delle “creature” evocate (e non a caso c’è di mezzo anche un buff a Yorick) e a modificare alcuni buff/nerf sulle build-path che erano avvenuti nella 12.10.

Buff: Amumu, Annie, Blitzcrank, Heimerdinger, Ivern, Jarvan IV, Seraphine, Yorick.

Nerf: Bel’Veth, Dr. Mundo, Fiora, Janna, Lucian, Singed, Viego, Zeri.

Aggiustamenti: Build-Path di Katarina e Shaco, cure di Yuumi e Soraka.

Per quanto riguarda i buff non c’è molto da dire ma per i Nerf, nonostante ci sia molto di cui parlare, cercheremo solo di intuire dove andranno a colpire i campioni. Il nerf a Janna che domina la corsia inferiore (e la classifica del winrate) da troppe patch ormai è sacrosanto: probabilmente, visto il tema della patch, le cure della R sarabbi ridotte; Singed è diventato un incubo dalla 12.10, devastante per il suo potenziale di roaming, soprattutto in mid, dove ha facile accesso alle due corsie laterali. Probabilmente verranno ritoccate le resistenze della R e il danno alla salute massima della E; Zeri probabilmente riceverà qualche nerf agli scaling AP e forse alla W.

Mundo, dal nerf alle ferite gravi, sta guadagnando wr troppo facilmente: è un tank che si basa sulle autocure, quindi basta farsi due conti per capire dove andrà ritoccato il buon vecchio doc; Fiora ha avuto molti buff indiretti dalla 12.10 ad oggi, tra cambiamenti di sistema e quelli agli oggetti, passando per i nerf a campioni che la counterano. Che sia arrivato anche per lei il tempo di ricevere una riduzione dei danni puri in percentuale sulla salute massima della passiva?

Bel’Veth è un’anomalia, esordio bruttissimo per l’imperatrice del void (38% circa di wr recuperati in poco tempo): ha dei win rate buoni a low elo ma bassi da platino in su (quindi nemmeno tanto high elo). Forse è ancora troppo presto per pensare ad un vero nerf per cui, quasi sicuramente, andranno a ritoccare la E, o nel damage reduction o nel lifesteal bonus (o in entrambi), ma potrebbe ricevere qualche piccolo buff diretto o no per le creature che evoca di passiva durante le fasi di siege.

Per finire il Re in rovina che riceverà, anche lui, qualche riduzione delle cure della passiva: se non sicuro al 100%, quasi. Con questo termina l’assaggio della 12.12 che, per fortuna, sembra essere più leggera, il che forse è un bene dopo tutti quei cambiamenti nell’arco di 15 giorni.