League of Legends: ecco la Patch Preview della 12.11

Ebbene si, la 12.11 sta già facendo parlare di sé a poche ore dalla sua “preview”. I cambiamenti sono tanti e vanno a toccare praticamente tutto senza però ancora rivelare i numeri (in fase di testing sul PBE) se non per due sole eccezioni: Zeri e le ferite gravi.

Di fatto, la tiratrice zaunita subirà dei ritocchi all’intero kit con il cambiamento di piccole meccaniche (come il danno critico della W) mentre le ferite gravi vengono nuovamente nerfate lasciando tutti sbigottiti. Inoltre, questa sarà la patch dove arriverà Bel’Veth, come se non ci fosse già abbastanza carne sul fuoco. I personaggi che andranno ad essere potenziati (buff) sono 14 e vanno a toccare il meta in tutte le corsie e ruoli, in particolare quello della Jungle.

Jungle : Xin Zhao , Nunu , Gragas , Lee Sin .

: , , , . Adc : Samira , Caitlyn , Aphelios .

: , , . Support : Taric , Rakan , Tahm Kench (*).

: , , (*). Mid / Top: Ryze, Irelia, Tryndamere, Sylas.

*: Tahm Kench è anche un solo laner ma, a giudicare del Win Rate, molto probabilmente, verrà buffato per il ruolo di support.

In questo caso Riot Games sta provando a dare un po’ di respiro a quei campioni che stanno annegando nel meta attuale. Non a caso vediamo sulla lista dei buff Ryze, il champion col più basso win rate su league, Lee Sin, 2° secondo nella stessa classifica, e Aphelios, il 3°. Gli altri non versano in condizioni migliori e rientrano (quasi) tutti nella top 30 dei campioni meno vittoriosi. Per quanto riguarda i Nerf vedremo 13 campioni che attualmente stanno dominando il meta. e basta leggere i nomi per intuirne anche solo il perché.

Jungle : Wukong , Master Yi , Taliyah , Rengar , Slayer Kayn

: , , , , Support : Senna , Swain , Brand .

: , , . Top : Lillia , Gwen , Olaf .

: , , . Mid : Veigar .

: . Adc: Kog’Maw.

Per alcuni (Kog’Maw, Brand, Lillia e Senna) ci sarà un trattamento simile a quello subito da Vayne e gli oggetti che infliggono danni in base alla salute massima (o attuale) del bersaglio. Infatti tutti e quattro i campioni citati hanno in comune la possibilità di fare danni in base alla quantità di salute che ha il bersaglio. Gwen potrebbe ricevere cambiamenti sui cooldown della W e forse anche sulle sue statistiche bonus (armor e magic res) grazie ai quali ha dominato l’MSI 2022 (66.67% Win Rate su 42 partite).

Per gli altri invece, soprattutto Swain, Wukong, Veigar e Taliyah sono letteralmente fuori controllo (Taliyah è la miglior midlaner del momento – per win rate – e top 10 nei ruoli di jungler e supporto), Swain ha un WR altissimo in mid e come carry in botlane, alto in top e discreto come support, mentre Veigar rema contro il concetto della Riot di allungare la durata media dei combattimenti di squadra (cosa difficile quando il secondo midlaner per win rate, dal livello 11, disintegra la frontline nemica). Per Olaf il discorso è più complesso e niente di strano che vadano a toccare la sua E con i danni puri.

Oltre ai buff e ai nerf ci saranno 2 campioni che vedranno degli aggiustamenti al loro kit: Fizz e Zeri. Mentre per la tiratrice di Zaun il motivo lo si può intuire dai suoi risultati, per Fizz no. L’atlantideo ha un buon wr al momento 52.45% e se non si tratta di nerf e non si tratta di buff, probabilmente andranno a cambiare qualcosa alla sua w? Ed infine arriviamo ai buff/nerf di sistema. Buff di sistema

Oggetti AP: Gelo perenne, Corona della Regina infranta, Cintura a razzo Hextech, Mietitore notturno. Oggetti da letalità: Lama crepuscolare di Draktharr, Eclissi, Artiglio del predatore, Arco di Assioma, Zanna del serpente. Oggetti da combattente: Succhiasangue, Pegno di Sterak, Lama del Re in Rovina. Oggetti da tank: Tizzone di Bami, Guanto di ghiaccio ardente, Chemtank turbo, Egida del sole, Orgoglio di Randuin, Corazza spirituale, Maschera dell’abisso. Oggetti da supporto: Convergenza di Zeke, Voto del cavaliere.

Nerf di sistema

Danni delle torri esterne. Runa Tempo Letale. Oggetti Ap: Dolore di Liandry, Sagomalanda. Oggetti da letalità: Ombra tagliente. Oggetti da combattente: Fauci di Malmortius ,Danza della morte.Oggetti da tiratore: Uccisore di Kraken. Bilanciamento di sistema. Ferite Gravi che passano da 30% (base) – 50% (migliorato) a 25 (base) – 40% (migliorato).

Per i buff e i nerf di sistema non c’è molto da dire: senza i numeri a parlare purtroppo non si può nemmeno intuire cosa vadano a toccare (di certo non saranno in pochi a gioire del fatto che le Fauci di Malmortius e la Danza della morte vengano nerfate!) mentre per le ferite gravi è strano. Così pare un nerf bello e buono, ma la Riot ha promesso di potenziare gli oggetti che procurano tale status sul nemico al fine di rendere gli oggetti comunque validi dell’acquisto.

Il come è dove si può speculare di più perché mettergli un po di statistiche in più non risolve il problema delle cure: niente di strano che aggiungano qualche meccanica in più a questo sistema (magari danni nel tempo) per rendere quello slot inventario e quelle statistiche sacrificate un po’ meno dolorose. Voi che ne pensate della patch in arrivo il 7 Giugno?