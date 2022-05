Arriva Bel’Veth e la sua fame è implacabile!

Ascolta questo articolo

Bel’Veth, imperatrice del void, è il 160° campione che entra a far parte nel roster di League of Legends. Verrà rilasciato sui server live il 9 Giugno, cioé poco dopo la fine dell’MSI 2022. Dopo il teaser è arrivato anche un accenno di gameplay (non lo showcase delle abilità) dove si può vederla “fare cose”.

Si tratta di un Jungler ad alta mobilità con buoni effetti di controllo, resistenze e sustain che si nutrirà delle “essenze” dei nemici. Ma vediamo nello specifico il suo kit.

Passiva: Death in lavender

Tutti i nemici ( campioni, mostri della giungla, mostri epici e super minions) rilasciano una “essenza” quando muoiono. Bel’Veth può raccoglierle e accumularle per creare uno sciame composto da un numero di mostri del void uguale alle cariche di essenza accumulate. La passiva, inoltre, garantisce anche rubavita contro i mostri della giungla. Se Bel’Veth attacca una torre nemica o un mostro epico, il suo sciame attaccherà con lei, curandola e danneggiando il nemico, consumando, tuttavia, tutte le essenze accumulate.

Q: Void Surge

Attorno a Bel’Veth appariranno quattro frecce. Attivando l’abilità, l’imperatrice, esegue uno scatto che infliggerà del danno e rallenterà i nemici colpiti. Se il nemico (Campione, mostro grande della giungla, mostro epico o super minion che sia) viene colpito scattando in una delle quattro direzioni indicate dalle frecce, il tempo di ricarica dell’abilità viene azzerato.

Se si colpiscono mostri piccoli della giungla i tempi di ricarica sono ridotti del 40%. Quando la suprema è attiva, Void Surge attiva Death in Lavender, ovvero i pesci del void che evoca attaccheranno il nemico bersagliato.

W: Above and Below / E: Royal Maelstrom

Bel’Veth va sottoterra guadagnando velocità di movimento e permettendole di attraversare i muri. Riemergendo stordisce e lancia in aria gli avversari(knock-up) gli avversari nell’area. Se Above and Below viene utilizzata quando la suprema è attiva, Bel’Veth, diventa non bersagliabile.

Bel’Veth canalizza un vortice che intralcia i movimenti dei nemici mentre li attira verso di sé. Durante la canalizzazione della E, l’imperatrice, subisce danni ridotti e una parte dei danni subiti viene aggiunta al danno che subiranno i nemici all’interno della sua area d’azione. Se la suprema è attiva, l’abilità infliggerà anche danni puri e creerà un’esplosione alla fine della canalizzazione.

R: Endless Banquet. (Suprema)

Bel’Veth rivela la sua vera forma guadagnando punti vita, armatura, resistenza magica e danno per un tempo limitato che si può estendere restando in combattimento. Quando è in questa forma, le sue abilità vengono potenziate e si cura in base al numero di essenze accumulate. Inoltre potrà utilizzare le rimanenti cariche di essenza per creare uno sciame di “pesci” del void che attaccheranno i nemici, le uccisioni prolungano la loro durata.

Sulla carta il kit sembra molto forte e nonostante il campione sia effettivamente pronto, la sua fase di test durerà più del solito probabilmente anche a causa della prossima patch, la 12.10, che porterà live il “Durability Update“ di cui abbiamo già discusso. Per i più impazienti di giocarla, molto probabilmente verrà rilasciata sul PBE durante la fase di testing della 12.11 (quindi se non il 25 Maggio, qualche giorno più tardi). Che ne pensate della nostra famelica imperatrice del void?