League of Legends: annunciato mid-scope update per Sivir

Dopo il “Durability Update” Sivir sta un po’ soffrendo nonostante il Win Rate ingannevole. L’unica build veramente valida è quella basata sulla lethality e ormai troppi tiratori, in corsia inferiore, sono diverse spanne sopra lei. Il mid scope upgrade servirà anche a svecchiare un kit che al momento non impatta i games come dovrebbe, soprattutto se paragonato a quello di altri tiratori.

Secondo le poche informazioni fornite dalla Riot, intendono spingere Sivir verso un build-path da critico migliorandone il playstyle aggiungendo strumenti per far danno in cambio di (non tutta) la capacità di fornire mobilità agli alleati e capacità di poke in early. Per fare ciò le abilità che andranno a subire un maggior cambiamento saranno la Q e la W, mentre la R le fornirà un buff personale al DPS riducendo però l’utilità della velocità di movimento per sé e gli alleati. Quindi l’obbiettivo non è solo spingerla verso le utilissime (in questo meta) build da critico ma anche renderla più appetibile a livello di gameplay molto, forse anche troppo, basico.

Per “rendere il gameplay più appetibile” si intende qualcosa che renda il personaggio un po’ più divertente: a dimostrazione della condizione della Signora delle battaglie c’è il suo pick-rate bassissimo, troppo basso persino per essere considerato un OTP champ come potrebbe essere un Singed (con circa il 3% di pick rate) che grazie al suo kit, comunque, trova un posto più o meno in ogni comp, a differenza della mercenaria Shurimana che ha fin troppi pochi spot in cui poter brillare. Ma guardiamo i dati:

Win Rate da plat in su 12.10: 50.35%

Win Rate da plat in su 12.11: 50.05%

Il pickrate è del 2% nella 12.10 e 1.73% nella patch successiva.

Viene usata per contrastare principalmente Caitlyn (48.44% wr), Yasuo (49.66% wr) e Aphelios (46.14% wr)

Il win rate, come si può ben vedere, non è male ma non è nemmeno attendibile in quanto il suo pickrate testimonia che il suo utilizzo è relegato ad essere un counterpick di seconda o forse anche terza scelta: non a caso è il secondo tiratore meno giocato nel ruolo di ADC dopo Senna, che comunque ha i suoi motivi per non essere giocata ADC (la raccolta delle anime sui servitori non uccisi da lei) a differenza della Shurimana. Inoltre stiamo parlando di un counter di Aphelios già basso di win rate, di Yasuo adc che ha un pick rate molto basso (poco più dell’1% sempre da Plat+) e di Caitlyn che nonostante i recenti buff ha ancora qualche problema e continua a perdere wr (negli ultimi 7 giorni il suo wr è di 48.42%) nonostante il pick rate decente.

Per quanto riguarda la data del rilascio non ce n’è ancora una certa, ma stando alle tempistiche dei rework simili (Swain, Taliyah e Olaf) potrebbe affacciarsi sul PBE molto presto e giungere nei server live nel giro di 2 o 3 patch-notes, inclusa la 12.12. Qualche informazione in più. come leak o dimostrazione delle abilità reworkate, invece, potrebbero arrivare molto presto. Se la Riot voleva fare una sorpresa, c’è sicuramente riuscita!