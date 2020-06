La PlayStation 5 uscirà in due modelli: ecco alcuni dei videogiochi più importanti annunciati

Dopo tanta attesa, finalmente nella giornata dell’11 giugno viene presentata la nuova console di casa Sony. Le aspettative su questo nuovo progetto di casa PlayStation sono davvero alte, anche dopo il rinvio avvenuto pochi giorni fa per il caos successo negli Stati Uniti d’America per la morte di George Floyd.

La presentazione non ha deluso le aspettative dei giocatori, poiché sono stati presentati alcuni videogiochi molto importanti. Viene mostrato anche il design della nuova console, insieme ai due joypad, la HD Camera, il dualsense, la charging station e le cuffie.

I videogiochi presentati da Sony

Uno dei primi giochi mostrati è la nuova versione di GTA V intitolato “Grand Theft Auto 5 – Enhanced Edition“. Il titolo di Rockstar Games sta arrivando sulla nuova piattaforma di casa Sony assieme a GTA Online, che sarà gratuito dal momento del lancio della console. I giocatori multiplayer poi possono ricevere un bonus di un milione di dollari fino al lancio della PS5.

Viene mostrato a sorpresa anche “Spider-Man Miles Morales” sviluppato dai ragazzi di Insomniac Games. Per il momento questo trailer non ha mostrato molto del gioco, poiché si vede solamente il protagonista svolazzare tra i palazzi e fare fuori alcuni tirapiedi. Il titolo, anche se al momento non ci sono ufficialità in merito, dovrebbe essere il seguito di Marvel’s Spider-Man uscito su PS4. Sempre per “Insomniac Games” esce anche “Ratchet and Clank Rift A Part”, uno dei giochi simbolo di PlayStation.

In questa presentazione vengono mostrate anche le prime immagini di “Gran Turismo 7“, serie creata da Kazunori Yamauchi e sviluppata da Polyphony Digital. Dopo il deludente sesto capitolo, a quanto pare gli sviluppatori vogliono ritornare ai fasti dei bei tempi.

Sembra essere molto interessante anche “Pragmata“, il nuovo titolo in uscita nel 2022 sviluppato da Capcom. Nel trailer si può vedere che il protagonista interagire durante il video con una ragazzina che poi prova a salvare da una strana pioggia di meccanismi dall’alto.

Square Enix invece presenta “Hitman III”, che sarà il sequel dei giochi Hitman e Hitman II. Su questo titolo vengono mostrati due filmati: uno introduttivo, il classico trailer di presentazione con alcune scene sparse per spiegare brevemente la trama di gioco, e infine una piccola sessione di gameplay.

Verso la fine vengono presentati altri titoli molto importanti per questa nuova generazione di console. Il primo è “Resident Evil VIII – Village“, videogioco survival horror sviluppato da Capcom, che vede il ritorno di due personaggi storici come Ethan Winters e di Chris Redfield.

Un altro titolo molto atteso è “Horizon Forbidden West“, il seguito di “Horizon Zero Dawn”. Purtroppo, del videogioco viene mostrato solamente un breve video, mentre resta ancora un mistero la sua data di uscita. Molto atteso anche Demon’s Souls, ma come per Horizon vengono mostrate pochissime immagini.

Il nuovo design di Playstation 5

Nelle battute finali della presentazione, viene mostrata anche il nuovo design della Playstation 5. Sony è riuscita a stupire con l’annuncio di ben due versioni, una con lettore Blu Ray in 4k e l’altra, chiamata “Digital”, sembra essere presentata per coloro che acquistano sul PlayStation Store. Resta però ancora il mistero sul prezzo della nuova console, non svelato in questa circostanza.

Vengono mostrati anche alcune immagini degli accessori di PlayStation 5, come le cuffie wireless Pulse 3D, un telecomando da remoto, l’HD Camera e la charging Station.