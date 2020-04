Sony mostra il "DualSense", il joypad di PlayStation 5 con microfono incorporato

Hideaki Nishino di PlayStation ha mostrato al mondo intero il nuovo joypad di PS5, la console di nuova generazione ideata da Sony. Non ci sono grandissimi cambiamenti con il passato, come rivelato dallo stesso Nishino: “Dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di mantenere intatto gran parte di ciò che i giocatori amano di DualShock 4, aggiungendo al contempo nuove funzionalità e perfezionando il design”.

Inizialmente rivela di aver introdotto il feedback tattile che permette, ad esempio, al giocatore di percepire delle variazioni molto precise nella vibrazione durante la guida sul fango. Oltre a questo, hanno integrato anche i trigger adattivi nei tasti “L2” e “R2” con lo scopo di far sentire la tensione ai giocatori (in questo caso si fa l’esempio di un tiro con l’arco).

Le altre novità nel DualSense

Come possiamo notare dal design del DualSense, è stato eliminato il tasto “Share”. Tuttavia Sony ci tiene a rassicurare tutti che questo pulsante viene sostituto da “Create”. Per il momento non si conoscono i particolari dietro a questa funzione, rivelando sul blog che: “Avremo maggiori dettagli su questa funzione man mano che ci avviciniamo al lancio”.

Una novità importante è anche l’integrazione di microfoni incorporati nel DualSense, che serve al giocatore nel fare una chiacchierata veloce con i suoi amici. Ovviamente Sony consiglia di inserire una cuffia con microfono incorporato per aumentare la qualità della chiamata.

C’è un grande cambiamento anche nel design del DualSense. Fino alla generazione di “PlayStation 4” l’azienda giapponese ha optato sempre nel dotare i suoi joypad di un suo colore, ma ora hanno deciso di creare una variante con due tonalità totalmente diverse.

Infine, hanno deciso di cambiare la posizione della lightbar: se sul Dualshock 4 era piazzata sulla parte superiore del controller, su questo nuovo DualSense spicca su entrambi i lati facendo apparire il touchpad più ampio.